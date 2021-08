Silenen Alle Gemeinderäte sind in stiller Wahl bestätigt worden Da die Mitglieder und der Präsident des Silener Gemeinderats in stiller Wahl gewählt wurden, findet der ordentliche Wahlgang nicht statt.

Der ordentliche Wahlgang des Gemeinderates vom 26. September findet in der Gemeinde Silenen nicht statt. Grund dafür ist, dass sämtliche Personen in stiller Wahl gewählt wurden, schreibt der Einwohnergemeinderat Silenen in einer Mitteilung. Alle Gemeinderatsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt und wurden für die Amtsdauer vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 wieder gewählt.

Mit Inkrafttreten der revidierten Gemeindeordnung vom 24. Juni 2020 werden das Gemeindepräsidium und sechs Mitglieder gewählt. Das sind der Präsident Hermann Epp sowie die Mitglieder; Willy Lussmann, Paul Indergand, Susanne Jauch, Sandro Arnold, Toni Epp und Yves Lussmann. Im Übrigen konstituiert sich der Gemeinderat selbst. (pd/RIN)