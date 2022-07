Silenen Auto landet nach Unfall auf dem Dach – drei Personen verletzt Ein 35-Jähriger fuhr am Sonntagmorgen auf der A2 Richtung Norden, als er die Kontrolle über das Auto verlor. Schliesslich kam es auf dem Dach liegend zum Stillstand. Es wurden alle drei Personen im Auto verletzt.

Am Auto entstand ein Totalschaden. Bild: PD

Im Riedtunnel auf der A2 verlor der 35-jährige Autofahrer am Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Auto. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Tunnelwand und einem Randstein. Nach zirka 150 Metern blieb es schliesslich auf dem Dach stehen, wie die Urner Kantonspolizei mitteilt. Alle drei Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und von der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen. Ausserdem erlitt das Auto einen Totalschaden. Die A2 war in Fahrtrichtung Nord bis 9 Uhr gesperrt. (rad)