Gemeindeversammlung In Silenen zieht die Post per Juli zum «Tellbeck» Im Zentrum der Gemeindeversammlung stand die Rechnung 2020, die gutgeheissen wurde. Zudem hatten die Stimmberechtigten im Zusammenhang mit der teilweisen Verlegung des Riedwegs über einen Landerwerb zu entscheiden.

Wie im Vorjahr konnte der Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern auch in diesem Jahr einen erfreulichen Rechnungsabschluss präsentieren. Die Jahresrechnung 2020 schloss bei einem Aufwand von 7'221'303 Franken und einem Ertrag von 7'243'005 Franken mit einem Ertragsüberschuss von 21'702 Franken ab, wie die Gemeindeverwaltung Silenen mitteilt. Der Voranschlag 2020 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von 19'700 Franken. Somit schloss die Rechnung um rund 2000 Franken besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wurde dem Eigenkapital gutgeschrieben, sodass der Gemeinde per 31. Dezember 2020 ein Eigenkapital von netto 2'542'566 Franken resultiert.

Silenen hat die Rechnung 2020 gutgeheissen.



Bild: Boris Bürgisser (10. 11 2019)

Mehreinnahmen beim Finanzausgleich sorgen für Plus

Hauptverantwortlich für dieses bessere Resultat sind vor allem Mehreinnahmen beim kantonalen Finanz- und Lastenausgleich. So konnten beim Ressourcenausgleich des Kantons rund 262’000 Franken mehr als budgetiert vereinnahmt werden. Mehreinnahmen sind bei den Steuern natürliche Personen eingegangen, während zusätzliche Mehreinnahmen bei den Quellensteuern und Grundstückgewinnsteuern verbucht werden konnten. Des Weiteren ist der Personalaufwand im Total um rund 251'000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Ebenfalls fielen rund 106'000 Franken weniger für die Pflegefinanzierung und 54'000 Franken weniger für wirtschaftliche Sozialhilfe als budgetiert an.

Mehrausgaben von rund 63'000 Franken fielen hingegen unter anderem bei den Wanderwegen an. Zudem wurde das Konto Ver- und Entsorgung bei den Schulliegenschaften um 34'000 Franken überzogen. Gleichzeitig blieben die Steuereinnahmen juristische Personen unter den Erwartungen. Dank den diversen Mehreinnahmen und Minderausgaben konnten im Jahr 2020 nicht budgetierte zusätzliche Abschreibungen und Vorfinanzierungen für diverse Vorhaben getätigt werden.

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von 349'398 Franken und Einnahmen von 80'467 Franken. Dies führte zu Nettoinvestitionen von 268'931 Franken. Die hauptsächlichen Investitionen von 81'236 Franken betreffen die Revision der Nutzungsplanung sowie die Sanierung der Abwasserleitung im Gemeindehaus Silenen von 60'056 Franken. Zusätzlich wurde unter anderem in die Gestaltung Umgebung Gemeindehaus, in diverse Anschaffungen der Feuerwehr, in den Unterhalt der Schulhäuser Silenen und Amsteg oder in den Ersatz der EDV-Infrastruktur in den Schulhäusern Silenen, Amsteg und Bristen investiert.

Teilweise Verlegung Riedweg einstimmig genehmigt

Die Versammlung stimmte dem Antrag, den Riedweg auf einem Teilstück von rund 90 Meter zu verlegen, diskussionslos zu. Mit der Verlegung des Wegabschnitts soll sich das Vieh des angrenzenden Landwirtschaftsbetriebs künftig auf dem Areal des heutigen Riedwegs aufhalten können. Gleichzeitig wird durch die Entflechtung die Verkehrssicherheit für die verschiedenen Nutzerinnen und Nutzer des Riedwegs erhöht.

Postagentur Silenen zieht im Juli um

Der Gemeinderat und die Schulkommission nutzten die Gelegenheit, um die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über aktuelle Themen zu informieren. So orientierte Gemeindepräsident Hermann Epp über den Standortwechsel der Postagentur Silenen. Die Filiale Tellbeck Silenen hatte Interesse für die Übernahme der Postagentur Silenen angemeldet. Aufgrund dieser Ausgangslage hat der Gemeinderat dem Umzug und der Integration der Postagentur in die Filiale Tellbeck Silenen zugestimmt. Der Umzug erfolgt per 1. Juli.

Weiter informierte Vizepräsident Willy Lussmann über die bereits erreichten Meilensteine sowie den weiteren Verlauf des Projekts «Sport- und Ärztezentrum Silenen». Am 30. April kam es zum Spatenstich, verläuft alles nach Plan ist das Sport- und Ärztezentrum im Sommer 2022 bezugsbereit.

Zudem informierte Gemeinderat Toni Epp über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen bezüglich Teilrevision der Nutzungsplanung sowie über die Strassenbauprojekte Bristen 2020 bis 2025. Das Gesamtprojekt der anstehenden Strassensanierungen in Bristen umfasst ein Investitionsvolumen von rund 4,8 Millionen Franken. Im Herbst 2021 ist der Baustart für die Umfahrung Eichhornboden geplant, bevor in den Jahren 2023 und 2025 die Instandsetzung der Strassenabschnitte Dorf und Wehrebrücke bis Chohlplatz auf dem Bauprogramm steht.

Schule Silenen hat per 1. August einen neuen Leiter

Abschliessend orientierte Schulkommissionspräsident Sandro Arnold die Anwesenden über das aktuelle Schulgeschehen. Dabei stellte er der Versammlung unter anderem den neuen Leiter der Schule Silenen, Fabian Gerig vor, der seine Stelle am 1. August antritt.