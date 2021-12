Silenen Der Samichlaus hat einiges über die Seniorinnen und Senioren zu berichten Kaffeerunde, Geschenke und Abendessen: Der Seniorennachmittag in der Aula in Silenen verging wie im Flug.

Der Samichlaus besuchte die Seniorinnen und Senioren in der Aula. Bild: PD

Am ersten Adventssonntag trafen sich Seniorinnen und Senioren zum traditionellen Seniorennachmittag in der Aula in Silenen. Die Präsidentin Alexia Tresch begrüsste die 48 Personen aus Silenen und Amsteg, welche den verschneiten Weg auf sich nahmen, um diesen Anlass zu feiern. Die Freude über die zahlreichen Anmeldungen sei riesig gewesen, schreibt die Frauengemeinschaft Silenen-Amsteg. Denn im vergangenen Jahr fiel dieser Anlass coronabedingt ins Wasser.

Die Vorstandsfrauen der Frauengemeinschaft Silenen-Amsteg bewirteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der Nachmittag begann mit einem Dessert und einer offerierten Kaffeerunde der Gemeinde Silenen. Wenig später besuchte der Samichlaus mit seinen zwei Schmutzlis die gemütliche Gesellschaft. Sichtlich erstaunt waren einige, als der Samichlaus diverses zu berichten wusste. Sogar Gedichte wurden vorgetragen.

Geschenke unter dem Christbaum warten auf die Gewinner

Anschliessend durften alle Seniorinnen und Senioren ein feines «Zabigplättli» geniessen. Kurz vor Schluss folgte das Lösli-Geschenkspiel. Wobei mit Glück ein kleines Präsent unter dem feierlich geschmückten Christbaum abgeholt werden konnte.

Der Anlass wurde mit finanzieller Unterstützung der Pro Senectute, die vertreten war durch die Ortsvertreter Paul Niederberger und Elsa Zgraggen, Silenen, durchgeführt. (mah)