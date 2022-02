Silenen Die Marathon-Katzenmusik ist wieder unterwegs Elf Kilometer lang ist die Route der Katzenmusik Silenen – mit Bestimmtheit Urner Rekord.

Tagwache ist um 5 Uhr beim Feuerwehrlokal. Teufel, Clowns, Indianer, Legionäre, Vögel, Hippies und Super Marios warten darauf, dass es endlich wieder losgeht – nach einem Jahr Fasnachts­abstinenz. Motto gibt es keines – jeder kann mitmachen, die Kleinsten sind sieben, acht Jahre alt, der Älteste, Karl Leutenegger, ist 75. Baumann Erwin Dirigent befielt den 100 Musikantinnen und Musikanten «Einstellen in Dreierkolonne». Zuvorderst die ältere Garde, das Walker Käthi und der Kieliger Pius.

«Ein wenig militärisch ist das Ganze schon», meint der Dirigent und bläst in die Trillerpfeife. Als Erstes setzen die Trommeln ein, «Paräm–päpäpä–paräm­päpäpä–Paräm–paräm–paräm­–päpäpä» – die Bläser folgen, dann dröhnen die Pauken am Schluss des Zuges. Langsam bewegt sich die Katzenmusik in Richtung Dägerlohn. Bis am Mittag ist die Katzenmusik unterwegs, unterbrochen von Kaffeepausen vom «Kaffeewagen» oder im Restaurant Winkelried. Herbert Kieliger hat die Beiz über die Fasnachtstage geöffnet. Es wird viel gelacht, die Fasnacht erinnert an ein Familienfest.

Auf dem Weg gibt's Schinkengipfeli und Schenkeli

Gestärkt geht’s bergauf zur Hüni und nach einer kurzen Pause durch den Wald hinunter ins Dörfli, dem letzten Weiler kurz vor Amsteg. Zu Hause bei Erwin Baumann gibt’s selbst gebackene Schinkengipfeli, Pastete, Schenkeli, Zigerkrapfen und Brownies. «Darum komme ich an den Morgentreich, das ist der Höhepunkt der Fasnacht», sagt eine junge Fasnächtlerin begeistert. Danach geht’s wieder zurück, zur letzten Station, der «Alten Post» in Dägerlohn, auch dieses Restaurant ist über die Fasnachtstage offen.

«Elf Kilometer lang ist die Strecke am Schmutzigen Donnerstag», sagt Baumann Erwin und erinnert sich: «1995 starteten 43 Silener Katzenmusikanten beim Gruonbach in Flüelen zu unserem Marathon ‹Chatzämüüsigä bis zum Umghyyjä›. Es regnete und schneite pausenlos. Um 22.30 Uhr trafen 38 Musikanten hundemüde, aber stolz in Wassen ein. Wahrscheinlich Weltrekord.»

Auf dem letzten Wegstück ist Erwin Baumann nicht mehr dabei, er muss nun mit seinen vier Kollegen das Risotto kochen, damit pünktlich um 15.27 Uhr bei der alten Post das traditionelle Risottoessen beginnen kann. «Wir kochen Reis mit Schweinswürtsli für rund 270 Personen», sagt Baumann. «Es braucht eine Menge Brennholz, 5 Köche, 5 Kilogramm Zwiebeln, 5 Knollen Knoblauch, 5 Kilogramm Butter, 7 Liter Weisswein, 2 Kilo Steinpilze, 25 Gramm Safran, viel Bouillon und 25 Kilogramm Reis.»