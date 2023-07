Silenen Geisterfahrer auf der Autobahn A2 sorgt für Chaos – und ergreift zu Fuss die Flucht Zwei Verletzte und über 120’000 Franken Sachschaden: Bei der Fahrt mit einem entwendeten Auto sorgte ein Fahrzeuglenker für filmreife Szenen auf der Autobahn A2.

Die spektakulären Unfälle ereigneten sich am Dienstagabend kurz nach 17.30 Uhr, wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Der Lenker eines entwendeten Fahrzeugs mit Luzerner Kontrollschildern fuhr auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd. Dabei beging er diverse schwerwiegende Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz, schlussendlich fuhr er als Geisterfahrer in Fahrtrichtung Nord.

Beim Plattitunnel in Silenen kam es zu einer seitlichen Kollision mit einem korrekt entgegenkommenden Fahrzeug. Infolgedessen kam es zu mehreren Folgeunfällen mit zwei weiteren Personenwagen. Der 36-jährige Unfallverursacher versuchte anschliessend zu Fuss zu flüchten, wobei ihn die Patrouille der Kantonspolizei Uri anhalten konnte.

Ein Bild der Zerstörung: Der Unfallort auf der Autobahn A2 bei Silenen. Bild: Kantonspolizei Uri

Bei den Unfällen verletzte sich eine Person erheblich und eine weitere Person leicht. Beide mussten durch den Rettungsdienst hospitalisiert werden. Ausserdem entstand ein Sachschaden von rund 120’000 Franken. Aufgrund der Rettungs- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süd ab dem Plattitunnel für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Kantonspolizei Uri hat die Ermittlungsarbeiten zum genauen Unfallhergang aufgenommen. Im Einsatz standen das Amt für Betrieb Nationalstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri und die Kantonspolizei Uri. (dvm)