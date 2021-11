Silenen In die Pedalen treten statt Schulbank drücken: Urner Kinder meistern TCS-Veloparcours 44 Schülerinnen und Schüler der Primarschule Silenen und Amsteg haben ihre Fahrkünste beim Geschicklichkeitsparcours unter Beweis gestellt. Organisiert wurde dieser von der TCS-Sektion Uri.

Mit viel Geschick kurven die Schülerinnen und Schüler in Silenen durch den Parcours. Bild: PD

Einen Vormittag lang tauschten 44 Schülerinnen und Schüler der Schule Silenen und Amsteg ihre Schulfinken und Bleistifte gegen Pedale und Velohelm. Hochmotiviert nahmen am 18. Oktober die Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Primarklasse den Velo-Geschicklichkeitsparcours in Angriff. An zehn Posten galt es unter anderem, mit dem Fahrrad ein Wellenbrett und einen Slalom zu befahren, einen Ballwechsel zu meistern oder präzise abzubremsen.

Mit viel Freude und Geschick meisterten die jungen Fahrradfahrerinnen und -fahrer sämtliche Posten auf dem Sportplatz in Silenen. Das Wetter spielte ebenfalls mit, sodass die Kinder einen rundum gelungenen Morgen auf ihren Velos verbringen konnten und dabei viel Nützliches lernen durften.

Fahrsicherheit und Spass verbinden

Organisiert und durchgeführt wurde der Geschicklichkeitsparcours von der TCS-Sektion Uri in Zusammenarbeit mit der Urner Kantonspolizei und mit der Unterstützung der Lehrerschaft. Der TCS Schweiz stellt der Polizei und den Schulen jeweils kostenlos einen Anhänger zur Verfügung, mit dessen Inhalt dieser spezielle Parcours eingerichtet werden kann. Der Geschicklichkeitsparcours hat den Zweck, den Schülerinnen und Schülern den sicheren Umgang mit dem Rad beizubringen. (pd/RIN)