Silenen Jahresrechnung schliesst mit einem Gewinn von 86'000 Franken Die Silener Stimmberechtigten dürfen an der Gemeindeversammlung über einen positiven Rechnungsabschluss befinden. Neu verfügt die Gemeinde über Eigenkapital von 2,6 Millionen Franken.

Wie bereits im Vorjahr könne der Silener Gemeinderat den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern an der kommenden Gemeindeversammlung auch diesmal einen «erfreulichen Rechnungsabschluss» präsentieren, wie die Gemeinde in einer Mitteilung schreibt. Die Jahresrechnung 2021 schliesst bei einem Aufwand von 7,111 Millionen Franken und einem Ertrag von 7,197 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss von rund 86’000 Franken ab (Vorjahr: 21'700 Franken). Der Voranschlag 2021 rechnete mit einem Ertragsüberschuss von 58’700 Franken. Somit schliesse die Rechnung 2021 um 27’400 Franken besser ab als budgetiert. Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital gutgeschrieben, sodass per 31. Dezember 2021 ein solches von netto 2,628 Millionen Franken resultiert.

Die Gemeinde Silenen kann mit einem positiven Rechnungsabschluss aufwarten. Bild: Boris Bürgisser (10. November 2019)

Hauptverantwortlich für dieses Resultat seien vor allem Mehreinnahmen bei den Gemeindesteuern. So konnten bei den Steuern von natürlichen Personen rund 179’000 Franken mehr als budgetiert vereinnahmt werden. Ebenfalls waren Mehreinnahmen bei den Steuern juristischer Personen von rund 74’000 Franken (Gewinnsteuern Rechnungsjahr), 54’000 Franken (Gewinnsteuern Vorjahre) sowie 63’000 Franken (Kapitalsteuern Vorjahre) zu verzeichnen.

Zusätzliche Mehreinnahmen von rund 21’000 Franken konnten bei den Quellensteuern und 22’000 Franken bei den Baubewilligungsgebühren verbucht werden. Der Budgetüberschuss bei den Grundstückgewinnsteuern betrug 65’000 Franken. Des Weiteren ist der Personalaufwand im Total um rund 217’000 Franken tiefer ausgefallen als budgetiert. Ebenfalls fielen gegenüber dem Budget rund 69’000 Franken weniger für wirtschaftliche Sozialhilfe an.

Zusätzliche Abschreibungen

Auf der negativen Seite schlug der Mehraufwand beim Winterdienst mit rund 87’000 Franken zu Buche. Des Weiteren sind für den Unterhalt von Strassen und Verkehrswegen nicht budgetierte rund 28’000 Franken und für Wertberichtigungen bei den Liegenschaften im Finanzvermögen 60’000 Franken aufgewendet worden. Gleichzeitig blieben die Einnahmen aus dem kantonalen Finanzausgleich unter den Erwartungen (Minus von 43’000 Franken beim Ressourcenausgleich sowie Minus von 22’000 Franken beim Globalbilanzausgleich). Auch die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen in den Vorjahren (Minus von 35’000 Franken) erreichten das Budget nicht.

Infolge dieser Mehreinnahmen und Minderausgaben wurden im Jahr 2021 nicht budgetierte, zusätzliche Abschreibungen in der Höhe von 595’000 Franken getätigt. Ausserdem wurde eine Vorfinanzierung für Groberschliessungen in der Höhe von gesamthaft 150’000 Franken neu gebildet. Aufgelöst wurden Vorfinanzierungen von 18’400 Franken für ordentliche Abschreibungen.

655'000 Franken wurden investiert

Die Investitionsrechnung verzeichnet Ausgaben von rund 655’000 Franken und Einnahmen von knapp 41’000 Franken. Dies führt zu Nettoinvestitionen von 614’000 Franken. Die hauptsächlichen Investitionen von rund 237’000 Franken betreffen die Sanierung Wehrebrücke und die Erstellung der Umfahrungsstrasse Eichhornboden sowie auch den Investitionsbeitrag an die Dreifachsporthalle Grund, Amsteg, von 150’000 Franken.

Zusätzlich wurde in den Ersatz der EDV-Hard- und Software bei der Gemeindeverwaltung, in den Unterhalt der Feuerwehrlokale, in diverse Anschaffungen der Feuerwehren (Feuerwehrmaterial), in den Unterhalt des Schulhauses Amsteg, in den Begegnungsplatz Grund, in die Sanierung Trockenmauern/Stützbauwerke am Riedweg, in Beiträge an Wasserversorgungen, in die Instandsetzung Verbauung Baumgarti/Langenzug/Luchschälen und in die Revision der Nutzungsplanung investiert. (lur)