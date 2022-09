Silenen Buben und Mädchen liefern sich am kantonalen Schulsporttag packende Rennen Insgesamt 25 Teams kämpften um die Tagessiege und die Qualifikation für den Schweizerischen Schulsporttag 2023.

Kürzlich wurde in Silenen auf der Sport- und Freizeitanlage Selderboden bei strahlendem Sonnenschein der kantonale Schulsporttag durchgeführt. Im Auftrag der Abteilung Sport und des Erziehungsrates organisierte ein eingespieltes OK des Urner Verbandes für Sport an der Schule eine polysportive Stafette, bestehend aus den drei Disziplinen Inlineskaten, Mountainbike und Laufen. Die Schulkinder der 5. und 6. Klassen sowie der Oberstufe, die sich an diesem Anlass beteiligten, wurden vom ordentlichen Unterricht freigestellt. Insgesamt 25 Teams kämpften um die Tagessiege und die Qualifikation für den Schweizerischen Schulsporttag, der am 26. Mai 2023 in Brugg und Windisch im Aargau ausgetragen wird.

Nach einigen Erläuterungen zum Ablauf der Stafette sowie einer Streckenbesichtigung, wurden die Teams der Kategorie Primarschule pünktlich um 13.30 Uhr vom Speaker auf den Parcours geschickt. Zehn Knaben- oder gemischte Teams sowie drei Mädchenteams stellten sich der sportlichen Herausforderung und begaben sich auf die selektive Rundstrecke, die es pro Disziplin viermal zu absolvieren galt.

«Drei Bananen» holen erneut den Sieg

Zur grossen Überraschung aller war es eine reine Mädchenequipe, welche von Beginn an ein horrendes Tempo anschlug und dem Rennen den Stempel aufsetzte. Die «Powergirls» aus Erstfeld in der Besetzung Anja Zgraggen (Inline), Elina Tresch (Mountainbike) sowie Aline Baumann (Lauf) wiederholten ihren Vorjahressieg und dominierten ihre Konkurrenz nach Belieben. Die Schlussläuferin Aline Baumann überquerte die Ziellinie nach der Tagesbestzeit von 17 Minuten und 50 Sekunden.

In der Kategorie Primarschule Mädchen siegten die «Powergirls» aus Erstfeld. Bild: PD

Den zweiten Rang belegte das Team aus Attinghausen (Livia Aschwanden, Nina Ziegler, Melanie Zurfluh) mit einer Zeit von 21 Minuten und 30 Sekunden, vor ihren Schulkameradinnen (Jenny Zurfluh, Louisa Lussmann, Mona Imhof), die nach einer Zeit von 22 Minuten und 5 Sekunden einliefen.

Bei den Knaben- sowie gemischten Teams gelang es den «Drei Bananen» aus Flüelen (Tristan Fullin, Jan Amrein, Fabio Epp) in der Zeit von 19:11 Minuten ebenfalls, ihren Vorjahressieg zu bestätigen. Sie verdrängten in einem spannenden Zweikampf die «Gitschästirmer» aus Seedorf (Nicola Bissig, Nico Zurfluh, Marc Zurfluh) um wenige Sekunden auf den zweiten Rang. Den dritten Podestplatz eroberte das schnellste Team aus Attinghausen (Lars Zieri, Nik Baumann, Ramon Zurfluh) mit einer Zeit von 20:55 Minuten.

Hochspannung bei den Mädchenteams

In der Kategorie der Oberstufe ging es um die begehrte Qualifikation für den Schweizerischen Schulsporttag. Die siegreichen Teams der Knaben- und Mädchenkategorie werden die Urner Farben am 26. Mai 2023 in Brugg und Windisch an der polysportiven Stafette vertreten und gegen Teams aus den anderen Kantonen um den begehrten Schweizer-Schulmeister-Titel kämpfen.

Insgesamt zwölf Equipen, sieben Knaben- und fünf Mädchenteams, hatten sich für den Wettkampf eingetragen und wurden um 14 Uhr auf die Inline-Strecke geschickt. Die Renndauer wurde vom OK für die Jugendlichen der Oberstufe auf sechs Runden angesetzt. Der Wettkampf der Knaben wurde zur klaren Angelegenheit für das «Heimteam» aus Silenen. Livio Gerig (Inline), Tom Furrer (Mountainbike) und Chris Furrer (Lauf) wiesen sämtliche Konkurrenten in die Schranken und holten mit der Tagesbestzeit von 24:55 Minuten souverän den Sieg. Die weiteren Podestplätze gingen nach Flüelen (Annika Fullin, Meret Muheim, Dario Imhof) sowie an das Team des Kollegis (Aaron Krucker, Tim Stadler, Quirin Latzel).

Äusserst spannend verlief die Entscheidung bei den Mädchenteams. Über weite Strecken lieferten sich die Teams des Kollegis (Mila Jauch, Elin Gnos, Catrina Deplazes) und aus Erstfeld (Lea Baumann, Lisa Zgraggen, Sari Tresch) einen erbitterten Zweikampf. Letztlich gelang es der Schlussläuferin des Kollegis, Catrina Deplazes, ihre gefährlichste Widersacherin aus Erstfeld, Sari Tresch, um 15 Sekunden zu distanzieren und den Tagessieg in einer Zeit von 27:22 Minuten zu sichern. Den dritten Podestplatz ergatterte das Team «Girl Power» (Liana Epp, Noelle Morg, Noelle Zgraggen) vom Kollegi. (pd/lur)