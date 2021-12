Silenen Othmar Buob übernimmt Gastronomiebetrieb im Sport- und Ärztezentrum Der 40-jährige Gastronom war bereits für die Kulinarik bei den Bergbahnen Beckenried-Klewenalp und den Rigibahnen zuständig. Ab Juli ist er nun für den Gastrobetrieb im neuen Ärztezentrum verantwortlich.

Von rechts: Hermann Epp, Verwaltungsratspräsident der Grund Immobilien AG, Othmar Buob, neuer Pächter des Restaurants im Sport- und Ärztezentrum und Hans Traxel, Präsident Floorball Uri. Bild: PD

«Der Restaurationsbereich im neuen Sport- und Ärztezentrum im Grund in Silenen hat in der Person von Othmar Buob einen renommierten Gastronomen als Pächter gefunden», schreiben die Verantwortlichen in einer Mitteilung. «Othmar verfügt über eine grosse Erfahrung im Gastronomiebereich. Er setzt auf regionale Produkte und wird unser Herzstück im Sport- und Ärztezentrum mit viel Leidenschaft und Überzeugung führen», wird Hermann Epp, Verwaltungsratspräsident der Grund Immobilien AG, zitiert. Man sei positiv überrascht gewesen über die Anzahl Bewerbungen und sei nun froh, mit einem «erfahrenen und versierten Gastronomen gemeinsam in die Zukunft zu gehen».

Buob sieht im Projekt viel Potenzial

Als gebürtiger Luzerner durchlief Buob in diversen Restaurants und Hotels in der Schweiz die gesamte Aufgabenpalette. Nach dem Abschluss der Hotelfachschule in Thun 2008 arbeitete der heute 40-Jährige im Hotel Kemmeriboden Bad in Schangnau sowie im Hotel Bürgenstock. Viel Erfahrung sammelte er zudem als Leiter Gastronomie und Hotellerie bei den Bergbahnen Beckenried-Klewenalp und als Gesamtleiter der Restaurantbetriebe der Rigibahnen.

Zuletzt hatte er die operative Führung des Hotels Reuti auf dem Hasliberg inne. Othmar Buob ist mit seiner Frau Eliane und den beiden gemeinsamen Söhnen in Seedorf heimisch und freue sich auf das Engagement in Amsteg. «Ich sehe in diesem Leuchtturmprojekt viel Potenzial und erfahre bislang enormen Rückhalt und positive Energie. Somit freue ich mich, als Pächter mit viel Schwung und kreativen Ideen die Urner Bevölkerung kulinarisch zu überzeugen», lässt sich Buob zitieren. Das Restaurant im Sport- und Ärztezentrum wird im Juli 2022 eröffnet. (lur)