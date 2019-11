Silenen rechnet mit leichtem Budgetplus Seit einigen Jahren sinken die Steuereinnahmen bei juristischen Personen. Um dies zu ändern, brauche es neue Grossbaustellen.

Bleibt beim Steuerfuss von 105 Prozent: Gemeinde Silenen. (Bild: Boris Bürgisser, 10. November 2019)

(lur) Am Mittwoch hat in Amsteg die Herbstgemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Silenen stattgefunden. Im Zentrum standen dabei die Wahlen verschiedener Kommissionen sowie das Budget 2020, welches mit einem Ertragsüberschuss von 19'700 Franken rechnet. Die Versammlung stimmte sämtlichen vom Gemeinderat beantragten Sachgeschäften zu, wie die Gemeinde Silenen in einer Mitteilung schreibt.

Aufgrund der Umsetzung der neuen Behördenstruktur per 1. Januar 2020 hatte die Gemeindeversammlung erstmals über die Wahl der Schulkommissionsmitglieder zu befinden. Schulratspräsidentin Ursula Epp (Bristen) wurde bereits im September neu in den Gemeinderat gewählt. Als Leiterin des Ressorts Bildung nimmt sie von Amtes wegen Einsitz in die Schulkommission und führt das Präsidium. Neben Peter Walker (Silenen), der sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellt, wurden Sandro Arnold, Martina Grepper und Nadia Mattli (alle Silenen) neu in die fünfköpfige Schulkommission gewählt.

Wechsel in der Baukommission

In der Baukommission kommt es zu zwei Rochaden. Lukas Epp (Bristen) und Fabian Gnos (Amsteg) ersetzen die zurücktretenden langjährigen Mitglieder Martin Tresch (Bristen) und Hansruedi Imhof (Amsteg). Geleitet wird die Baukommission weiterhin von Präsident Thomas Jauch (Bristen). Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission stellten sich allesamt der Wiederwahl und wurden in ihrem Amt bestätigt. Die Kommission wird weiterhin von Patrik Muoser (Silenen) präsidiert.

Bei einem Gesamtaufwand von 6'426'100 Franken und Einnahmen von 6'445'800 Franken rechnet das Budget 2020 mit einem Ertragsüberschuss von 19'700 Franken (Budget des Vorjahres: Aufwandüberschuss von 45'600 Franken). Positiv auf den Voranschlag wirken sich dabei insbesondere diverse Mehrerträge in den Bereichen «Steuern natürliche Personen», «Finanz- und Lastenausgleich» sowie «Mietzinserträge» aus.

Entgegen den Vorjahren werden die Ausgaben bei der Langzeitpflege das aktuelle Budget weniger belasten. Erfreulich seien ebenfalls die wiederum budgetierten Einnahmen aus der Beteiligung an der KW Bristen AG sowie die zusätzlichen Einnahmen aus den zwei neuen Wohnungen im Gemeindehaus. Gleichzeitig könne bei den nun sanierten bestehenden vier Wohnungen im Gemeindehaus mit Mehreinnahmen gerechnet werden.

Steuern juristischer Personen sind rückläufig

Seit dem Ende der NEAT-Baustelle im Jahr 2016 sind diverse Steuereinnahmen wie Quellensteuern und solche juristischer Personen rückläufig. Und auch für das Budget 2020 wird bei diesen Positionen mit stagnierenden Einnahmen gerechnet. Ohne neue Grossbaustellen werden sich die erwähnten Steuereinnahmen auf diesem reduzierten Niveau einpendeln.

Einzig bei den natürlichen Personen wird mit einer Zunahme der Steuereinnahmen gerechnet. Beim kantonalen Ressourcenausgleich 2020 (NFA / Finanzausgleich) ist gegenüber den Vorjahren nochmals mit einer Erhöhung zu rechnen. Dazu komme es infolge abnehmender Steuereinnahmen in den für die Berechnung massgebenden Vorjahren.

Ebenfalls einstimmig wurde die Investitionsrechnung verabschiedet. Diese weist Ausgaben von 315'000 Franken und Einnahmen von 19'000 Franken aus. Die Zunahme der Nettoinvestition beträgt somit 296'000 Franken (im Budget des Vorjahr es waren es 837'000 Franken).

Die grösste vorgesehene Ausgabenposition von 60'000 betrifft die Gestaltung der Umgebung des Gemeindehauses. Die weiteren Ausgaben setzen sich hauptsächlich aus Folgendem zusammen: Anschaffungen der Feuerwehren, Unterhaltsarbeiten in den Schulhäusern Silenen und Amsteg, Instandstellungsarbeiten am Wanderweg Hotel Maderanertal–Gufern («Walter Tresch Run»), Unterhaltsarbeiten an den Mauern Riedweg, Planungsarbeiten für die Dorf- beziehungsweise Talstrasse, Planungsarbeiten für die Wehrebrücke und die Notstrasse Eichhornboden, Planungsarbeiten für die Gründung der Wasserversorgung Silenen sowie die Revision der Nutzungsplanung zusammen.

Steuersatz bleibt bei 105 Prozent

Aufgrund des leicht positiven Budgets beantragte der Gemeinderat, den geltenden Steuerfuss der natürlichen Personen für das Jahr 2020 unverändert bei 105 Prozent zu belassen sowie den Kapitalsteuersatz der juristischen Personen von 2,4 Promille beizubehalten. Die zahlreich anwesenden Stimmberechtigten unterstützten den Antrag des Gemeinderates.

Das Kreditbegehren des Gemeinderates von 60'000 Franken für die Teilrevision der Nutzungsplanung wurde von der Versammlung einstimmig genehmigt. Die Revision verfolgt insbesondere das Ziel, die Bauzonenauslastung der Gemeinde Silenen zu erhöhen und gleichzeitig Rückzonungsgebiete aufzuzeigen.

Diesbezüglich habe der Gemeinderat Silenen im vergangenen Jahr die betroffenen Eigentümer aktiv informiert. Per Ende August seien zahlreiche Rückmeldungen eingegangen, die nun im Zusammenhang mit der Anpassung der Nutzungsplanung bearbeitet würden. Die Ortsplanungskommission unter der Leitung von Gemeindepräsident Hermann Epp wird die Arbeit im Januar aufnehmen. Verläuft alles plangemäss, wird die Bevölkerung an der Gemeindeversammlung im Mai 2021 über den angepassten Nutzungsplan befinden können.

Im Efibach kam es in der Vergangenheit wiederholt zu grösseren Murgangereignissen. Zustandsaufnahmen der bestehenden Schutzbauten ergaben, dass der linksufrige Damm entlang dem Gerinne sanierungsbedürftig ist. In diesem Zusammenhang hat das kantonale Amt für Tiefbau das Bauprojekt «Hochwasserschutz Efibach, Silenen» entworfen.

Als Folge des Projekts findet zwischen dem Kanton und der Gemeinde eine Grenzbereinigung statt. Die Gemeinde erwirbt 38 Quadratmeter Land und räumt dem Kanton gleichzeitig ein Baurecht für die Erstellung einer Schutzmauer ein. Dieses Geschäft wurde von der Versammlung ebenso vorbehaltlos genehmigt wie die Grenzregulierung im Bereich Talweg in Bristen. Hier erwirbt die Gemeinde von der Korporation Uri eine Landparzelle von 27 Quadratmetern, welche dem Grundstück «Talweg» zugeschlagen wird und vornehmlich als Ausweichstelle dient.

Zahlreiche Rücktritte zum Jahresende

Ende Jahr treten zudem einige langjährige Behördenmitglieder von ihren Ämtern zurück. Sämtliche Funktionen konnten bereits neu besetzt werden. Thomas Jauch verabschiedete die langjährigen Baukommissionsmitglieder Martin Tresch (Bristen) und Hansruedi Imhof (Amsteg). Schulratspräsidentin Ursula Epp bedankte sich bei den abtretenden Schulratsmitgliedern Marlis Tresch (Bristen), Renata Jauch (Bristen) und Stefan Tresch (Silenen) für ihre Arbeit. Gemeindepräsident Hermann Epp würdigte die Verdienste von Vizepräsident Daniel Müller und Gemeinderat Adrian Dittli (beide Silenen).