Silenen Samariterverein blickt auf ein abwechslungsreiches Jahr zurück Das Vereinsleben des Samaritervereins Silenen hat trotz Corona wieder stattfinden können. Sonja Indergand konnte als zukünftige Samariterlehrerin gewonnen werden.

Die Präsidentin Jasmin Baumann konnte an der 85. Generalversammlung des Samaritervereins Silenen 21 anwesende Ehren- und Aktivmitglieder sowie sechs Gäste begrüssen. Das vergangene Pandemiejahr habe den Verein vor neue Herausforderungen gestellt, heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Trotz Corona sei das Vereinsleben aber weitergegangen. Nebst den Monatsübungen wurde für das Gesellige der Ausflug ins Blaue und der Klausabend organisiert. Der Ausflug führte in die Göscheneralp.

Im vergangenen Vereinsjahr wurde wiederum ein Nothilfekurs angeboten, der mit positivem Echo durchgeführt werden konnte. Zudem habe das Blutspenden in Amsteg wieder stattgefunden. Dieser Anlass verlief sehr erfolgreich, es konnten acht Neuspender gewonnen werden. Leider seien aber auch in diesem Jahr viele Anlässe ins Wasser gefallen, wie zum Beispiel Ramba Zamba, Stägermaskenball oder das Freilichttheater Madrano.

Der wiedergewählte Samariterlehrer Stefan Gisler mit der zukünftigen Samariterlehrerin Sonja Indergand. Bild: PD

Alle Mitglieder des Vorstands werden bestätigt

Beim Mitgliederbestand habe es ein paar Änderungen gegeben. Unerfreulicherweise verzeichne der Verein fünf Austritte und keine neuen Mitglieder. Der Vorstand bleibt in der alten Formation bestehen. Die Vizepräsidentin Petra Furrer, die Materialverwalterin Sonja Epp und der Samariterlehrer Stefan Gisler wurden durch die Versammlung für zwei weitere Jahre ins Amt gewählt. Die beiden Rechnungsrevisoren Michaela Zurfluh und Sonja Indergand wurden ebenfalls für zwei weitere Jahre gewählt. Erfreulicherweise konnte Sonja Indergand für die Ausbildung als Samariterlehrerin gewonnen werden. Sie werde dieses Jahr die Ausbildung starten und die Nachfolge des abtretenden Samariterlehrers René Schaad übernehmen.

Präsidentin Jasmin Baumann konnte mehrere Mitglieder mit einem kleinen Präsent ehren beziehungsweise verdanken. Besonders erwähnenswert seien die langjährigen Vereinsmitglieder Edwin Lussmann (61 Jahre), Sepp und Kari Leutenegger (55 Jahre), Veri Epp (45 Jahre) sowie Michaela, Adrian und Markus Wipfli (30 Jahre). (pd/cn)