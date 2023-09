Silenen Stall in Bristen bei Brand vollständig zerstört Im Bereich Waldiberg ist ein Stall in Brand geraten. Menschen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Ein Feuerwehrmann musste kurzzeitig mit Sauerstoff versorgt werden

Die Feuerwehr kann das vollständige Niederbrennen des Stalls nicht verhindern. Bild: Kapo Uri (Silenen, 21. 9. 2023)

Am Donnerstag, 21. September, erhielt die Kantonspolizei Uri kurz nach 21 Uhr eine Meldung, wonach ein Stall in Bristen im Bereich Waldiberg in Brand geraten sei. Vor Ort konnten die ausgerückten Einsatzkräfte ein in Brand stehendes Stallgebäude feststellen. Personen kamen laut einer Meldung der Kantonspolizei Uri keine zu Schaden. Die sich im Stall befindlichen Tiere konnten das brennende Gebäude selbstständig verlassen. Bei der gesundheitlichen Überprüfung der Feuerwehrleute musste ein Angehöriger kurzzeitig mit Sauerstoff versorgt werden.

Der Stall wurde beim Brand gemäss Polizeiangaben komplett zerstört. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandursache bildet Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen. (zim)