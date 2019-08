Silenen: Töff fährt in Leitplanke – eine Frau verletzt Am Sonntagnachmittag übersah eine Autolenkerin bei der Autobahneinfahrt eine Töfffahrerin. Der Sachschaden beläuft sich auf 1000 Franken.

(pd/zf) Am Sonntagnachmittag, 4. August, kurz nach 15.15 Uhr, fuhr eine Motorradfahrerin mit Glarner Kontrollschild auf der Überholspur der Autobahn A2 in Amsteg in Fahrtrichtung Süd. «Zur selben Zeit begab sich die Lenkerin eines Obwaldner Personenwagen von der Autobahneinfahrt direkt auf die Überholspur», beschreibt die Kantonspolizei Uri in einer Medienmitteilung. «Um eine Kollision mit dem Personenwagen zu vermeiden, wich die Motorradfahrerin nach links aus und kollidierte in der Folge mit der linksseitigen Leitplanke.»

Die Frau zog sich dabei erhebliche Verletzungen zu. Sie wurde durch den Rettungsdienst Uri nach Erstfeld gebracht und anschliessend mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Franken.