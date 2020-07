Silenen: Töfffahrer verletzt sich Am Montag kam es zu einem Unfall, in den ein Töfffahrer und ein Autolenker verwickelt waren. Ein 64-Jähriger verletzte sich dabei.

Bei der Verzweigung Buchholz/Gotthardstrasse in Silenen kam es am Montag, 13. Juli, zu einem Unfall. Ein deutscher Personenwagen beabsichtigte in die Gotthardstrasse einzubiegen. Gleichzeitig fuhr ein Töfffahrer mit Schaffhauser Kontrollschild auf der Gotthardstrasse Richtung Erstfeld. Es kam zur Kollision. Laut der Kantonspolizei Uri verletzte sich der 64-jährige Motorradfahrer. Er musste mit dem Rettungsdienst Uri ins Kantonsspital überführt werden. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Franken.