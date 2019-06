Linda Indergand stattet EWA-Cup 2019 einen Besuch ab Am vierten Rennabend des EWA-Cups 2019 war auch die Weltcupfahrerin Linda Indergand am Start. Der Wettkampf zeigte wieder einmal, dass der Nachwuchs der Mädchen ihren männlichen Kollegen überlegen ist. Josef Mulle

Linda Indergand ging am Mittwochabend in ihrer Heimat an den Start. (Bild: Roland Jauch, Albstadt, 19. Mai 2019)

Die «Pfüderi» hatten am Mittwochabend ihren ersten Auftritt bei den EWA-Rennen. Die Beteiligung liess etwas zu wünschen übrig, die anwesenden Kinder auf ihren Laufrädern zeigten aber begeisternden Einsatz, den das Publikum mit grossem Applaus quittierte. So originell wie das Rennen gestaltete sich auch die anschliessende Siegerehrung, bei der sowohl gekonnte Siegerposen als auch totale Ablehnung gegenüber den Fotografen auszumachen waren.

Die Kategorien U9 hatten zwei Strassenrunden zu absolvieren, bei denen Ben Walker den Schluss-Sprint knapp vor Mattia Frei gewinnen konnte, während Fionn Wicki mit dem 3. Platz das Podest vervollständigte. Bei den sechs kleinen Runden im Gelände war dann Livio Gerig vor Andres Wicki und Chris Furrer erfolgreich, während Elina Tresch bei den Mädchen gewann. Für die Kategorien U13 bis U17 waren bereits zehn Runden über die mittlere Distanz gefordert.

Was sich an den bisherigen Rennen, aber auch bei nationalen Einsätzen gezeigt hatte, wurde auch am Mittwochabend bestätigt: Die Urner Nachwuchsmädchen sind ihren männlichen Kollegen in allen Belangen überlegen. Vorneweg fuhr Lorena Leu (U17 Damen), die die Bestzeit des Abends aufstellte, vor Aline Epp (U15 Mädchen). Delia Da Mocogno (Damen U17) war noch eine Sekunde schneller als die entfesselte Siegerin der Kategorie U13, Elena Frei. Mit der sechstbesten Zeit des Abends gewann Linus Dittli die Kategorie der Knaben U15.

Patrick Tresch hält Konkurrenz in Schach

Für die Jugend und Elitekategorien waren 15 Runden über die Grossdistanz gefordert, die mit dem fast schon traditionellen Feuerwerk von Silvan Gisler eröffnet wurden. Doch schon ab der dritten Runde übernahm der sich in Hochform befindende Patrick Tresch das Zepter. Dem Bronzemedaillengewinner der Schweizer Meisterschaften konnten einzig die beiden U17- und U19-Fahrer Nik Küttel und Roman Zberg folgen, bevor Tresch durch eine weitere Tempoverschärfung auch diese engsten Verfolger distanzieren konnte. Sein Sieg stand von da weg nie mehr in Gefahr, wie auch Nik Küttel und Roman Zberg ihre Positionen halten konnten, mit denen sie in ihren Kategorien auch siegreich blieben.

Mitten in diesem Männerpulk wusste sich Linda Indergand ausgezeichnet zu behaupten, obwohl sie sich von der Erkältung noch nicht ganz erholt hat. Nach Aussagen von Trainer und Vater Sepp Indergand wäre eigentlich eine Woche der Erholung vorgesehen gewesen. «Den Start im Plattischachen wollte ich mir nicht nehmen lassen, denn es ist das einzige Mal, dass ich hier anwesend sein kann. Dazu komme ich immer gerne an den Ort zurück, wo auch meine Karriere begann, und es freut mich natürlich sehr, dass so viele talentierte Mädchen in meine Fussstapfen treten wollen», sagte Linda Indergand.

Am kommenden Mittwoch werden die Titel der Urner Meisterschaft auf Strasse ausgefahren, bevor dann am Mittwoch, 19. Juni, bei einem Bike- und Handicaprennen die Rennen um den EWA-Cup 2019 abgeschlossen werden.