Leserbrief Simon Stadler hat eine erfrischende Haltung Zu den nationalen Wahlen am 20. Oktober 2019

Mit den herausfordernden Themen, welche die Generationen beschäftigen, ist Simon Stadler vertraut. Mein Landrats- und Parteikollege packt bildungs-, sozial-, gesundheits- und wirtschaftspolitische Themen zielführend an und ist in verschiedenen Vereinen ehrenamtlich engagiert. Mit seinem Verständnis für die Anliegen der Bevölkerung und seiner erfrischenden Haltung ist Simon Stadler die richtige Wahl für in den Nationalrat.

Claudia Gisler, Landrätin, Bürglen