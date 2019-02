Sirnentest in Uri erfolgreich abgeschlossen Die detaillierte Auswertung liegt zwar noch nicht vor. Trotzdem gehen die Verantwortlichen davon aus, dass die Betriebs- und Funktionsbereitschaft der Alarmsirenen im Kanton Uri gewährleistet sind.

Diese elektrische Sirene steht auf dem Getreidesilo im Eyschachen in Altdorf. Sie wurde im August 2010 installiert. (Bild: Urs Hanhart, Altdorf, 26. Januar 2012)

Am Mittwoch fand im Kanton Uri der jährliche Sirenentest statt. Mit dem flächendeckenden Sirenennetz im Kanton Uri kann die Bevölkerung bei drohender Gefahr rasch alarmiert und auch über Radio informiert werden.

Um 13.30 Uhr löste die kantonale Alarmstelle im Werkhof Flüelen das Zeichen «Allgemeiner Alarm» auf allen stationären Sirenen im Kanton Uri aus. Mit der Auslösung erfolgte gleichzeitig die Publikation auf der Plattform «Alertswiss», die seit vergangenem Herbst in Betrieb ist. Um 13.45 Uhr erfolgte eine zweite Auslösung des «Allgemeinen Alarms».

Von 13.30 bis 14 Uhr testeten die Gemeinden gleichzeitig ihre mobilen Sirenen für die Alarmierung der Bevölkerung in Gebieten ausserhalb der Reichweite der stationären Sirenen. Um 14.15 Uhr löste die kantonale Alarmstelle im Werkhof Flüelen den «Wasseralarm» auf allen Kombi-Sirenen im Kanton Uri aus. Ein weiterer «Wasseralarm» erfolgte um 15 Uhr, der durch die Auslösestelle des Kraftwerks Göschenen initialisiert wurde.

Detaillierte Auswertung folgt noch

«Aufgrund einer ersten Einschätzung kann der Sirenentest als Erfolg gewertet werden», schreibt das Amt für Bevölkerungsschutz und Militär am Mittwoch in einer Medienmitteilung. «Eine detaillierte Auswertung, die auf den Rückmeldungen aus den Gemeinden basiert, erfolgt in den kommenden Tagen. Die Betriebs- und Funktionsbereitschaft der Alarmsirenen im Kanton Uri sind gewährleistet.» (pd/bar)