Sisikon Die Tourismusverantwortlichen haben ihre Feriengäste geehrt 21 Gästinnen und Gäste kehren für ihre Ferien immer wieder in die Seegemeinde zurück – einige gar seit 45 Jahren.

Diese Männer und Frauen sind für ihre Sisikon-Treue geehrt worden. Bild: PD

Dieser Tag wird wohl noch einige Zeit in Erinnerung bleiben: Am vergangenen Samstag, 14. August, hat der Gemeinde- und Tourismuspräsident Timotheus Abegg 21 Feriengästinnen und -gäste für ihre langjährige Treue geehrt. Wie die Gemeinde in einer Medienmitteilung schreibt, haben fünf Personen für 10 Jahre, vier für 25 Jahre, zwei für 35 Jahre, fünf für 40 Jahre und drei für 45 Jahre Rückkehr anlässlich ihrer Ferien in Sisikon eine Ehrung erhalten.

Nächstes Jahr feiert Sisikon seinen 850. Geburtstag. Die Ehrungen würden somit durch einen besonderen Anlass verbunden und gebührend gefeiert, wie die Gemeinde weiter schreibt. Datum und Details würden zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. (zgc)