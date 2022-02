SISIKON Musikgesellschaft ernennt an der Jubiläums-GV ein neues Ehrenmitglied An der 80. GV der Musikgesellschaft Sisikon wurde Birgit Bucheli für 25-jähriges Musizieren geehrt. Der Verein musste aber auch Verabschiedungen vornehmen.

Das neue Ehrenmitglied Birgit Bucheli (links) sowie das ausscheidende Vorstands- und Aktivmitglied Antoinette Gick junior (Mitte) durften von Präsident Stefan Bucheli ihre verdienten Ehrungen entgegennehmen. Bild: PD

Wenn die Musikgesellschaft Sisikon zur 80. Generalversammlung lädt, lassen es sich viele Gäste, Ehren- und Aktivmitglieder nicht nehmen, dem Anlass beizuwohnen. So geschehen am Samstag, 29. Januar. Dabei konnte Präsident Stefan Bucheli gleich ein neues Aktivmitglied in den Verein aufnehmen: Mauro Bucheli.

Leider galt es aber auch vom Aktiv-Ehrenmitglied und CISEM-Veteran Paul Bucheli und den Ehrenmitgliedern Dorothea Zwyer und Adolf Gick senior Abschied zu nehmen. Alle drei sind seit der letzten physisch durchgeführten Generalversammlung verstorben. Mit Antoinette Gick junior und Adolf Gick junior haben weitere zwei Ehrenmitglieder ihren Rücktritt aus den Aktivreihen gegeben.

Dirigent freut sich auf anstehende Konzerte

In seinem Jahresbericht liess Stefan Bucheli das nicht einfache Vereinsjahr 2021 nochmals Revue passieren. Der Bericht beinhaltete neben nachdenklichen auch heitere Sequenzen. Die verschiedenen Konzerte und öffentlichen Auftritte in kirchlichem und weltlichem Umfeld waren aus Sicht des Präsidenten durchwegs gelungen. Die Versammlung dankte dem Präsidenten für die umsichtige Führung des Vereins mit grossem Applaus. Und Kassierin Cécile Furger konnte trotz der pandemiebedingt eingeschränkten Vereinstätigkeit eine positive Vereinsrechnung präsentieren.

Dirigent Paul Gisler zeigte sich in seinem Jahresbericht generell erfreut über die Vereinstätigkeit im Jahr 2021. Diese sei zwar reduziert gewesen, wodurch der Verein aber auch aufgezeigt habe, dass er die pandemiebedingt schwierige Zeit gut gemeistert hat und die Dynamik innerhalb der Musikgesellschaft sehr erfreulich ist. Die wenigen Konzerte waren erfreulich und gelungen.

Die Arbeit für die Musikantinnen und Musikanten liegt bereit. Paul Gisler freut sich, diese Herausforderungen mit dem Verein weiter anzugehen, und ist überzeugt, dass die Musikgesellschaft damit einer erfolgreichen Zukunft entgegengeht. Mit grossem Applaus und dem verdienten Dank zeigten die Anwesenden die grosse Wertschätzung für das mittlerweile über zehnjährige Wirken ihres musikalischen Leiters.

Theaterspiel und Vereinsausflug stehen an

Im Jahr 2022 wartet wiederum ein reich befrachtetes Jahresprogramm auf die Vereinsmitglieder. Der nächste Fixpunkt im Jahresprogramm der Musikgesellschaft bildet aber die Theatersaison 2022. Mit dem Lustspiel «Sag niemals nie» werden das Theaterensemble unter der Regie von Thomas Furger für viel Heiterkeit sorgen. Premiere feiert das Theater Sisikon am Samstag, 12. März.

Auch ein Vereinsausflug ist vorgesehen. Dabei werden die Sisiger Musikantinnen und Musikanten zusammen mit ihren deutschen Freunden aus Willishausen am Bodensee ihre gemeinsame, seit über 60 Jahren bestehende Freundschaft pflegen. Am 12. Dezember findet voraussichtlich der traditionelle Blasmusikabend mit integriertem Jahreskonzert statt. Am 6. April und am 17. Dezember umrahmt der Verein zudem Abendmessen in der Pfarrkirche Sisikon. Dazwischen wird die Musikgesellschaft aber auch mit verschiedenen Platzkonzerten und Ständchen in Sisikon präsent sein.

Neues Ehrenmitglied und zwei Verabschiedungen

Unter dem Traktandum Wahlen galt es den Aktuar Manuel Stadler und Kassierin Cécile Furger in ihren Ämter zu bestätigen. Beide wurden von der Versammlung einstimmig wiedergewählt.

In gewohnt gemütlicher Atmosphäre fanden im Rahmen des Nachtessens die Ehrungen statt. Birgit Bucheli konnte für ihr 25-jähriges aktives Musizieren in der Musikgesellschaft Sisikon die verdiente Ehrenmitgliedschaft entgegennehmen. Die beiden ausscheidenden Aktivmitglieder, Antoinette Gick junior und Adolf Gick junior, durften für ihre grossen Verdienste ebenfalls ein Präsent in Empfang nehmen.

Wie in früheren Zeiten liessen es sich die Musikantinnen und Musikanten nicht nehmen, mit verschiedenen musikalischen und theatralischen Einlagen den gemütlichen Teil zu umrahmen und so die 80. Generalversammlung zu einem gelungenen Erlebnis zu machen. (pd/eca)