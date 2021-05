Sisikon Unterhaltsarbeiten im Flüeler- und Reinigung im Gumpischtunnel Wegen des Fahrzeugbrandes im Gumpischtunnel an der Axenstrasse muss dieser demnächst gereinigt werden. Und im Flüelertunnel stehen Unterhaltsarbeiten an. Es kommt zu Umleitungen und Verkehrsbehinderungen.

(spe) Am Sonntag, 9. Mai brannten zwei Fahrzeuge im Gumpischtunnel in Sisikon. Wegen der starken Rauchentwicklung beim Feuer, muss der Tunnel nun gereinigt werden. Dies erfolgt in der Nacht von Sonntag, 16. Mai auf Montag, 17. Mai 2021, von 22 bis 5 Uhr. Wie das Amt für Betrieb Nationalstrassen mitteilt, ist während dieser Zeit mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten zu rechnen. Der Verkehr wird mit Hilfe von Ampeln geregelt.

Von Montag, 17. Mai bis Donnerstag, 20. oder Freitag 21. Mai 2021 wird der Flüelertunnel an der Axenstrasse jeweils nachts von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Grund dafür sind Unterhaltsarbeiten. Der Verkehr wird in dieser Zeit über das Dorf Flüelen umgeleitet. Die Nacht von Donnerstag auf Freitag sei als Reserve vorgesehen, falls die Arbeiten nicht bis Donnerstagmorgen abgeschlossen werden könnten, so das Amt für Betrieb Nationalstrassen.