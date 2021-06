Sisikon Zwei Rennvelofahrer kollidieren auf der Axenstrasse Der Unfall hat sich auf dem Veloweg beim Eingang Nord zum Tunnel «Kleine Galerie» zugetragen. Einer der beiden wurde ins Spital überführt.

Am Samstagnachmittag kurz nach 13 Uhr ist es auf dem Veloweg der Axenstrasse beim Eingang Nord zum Tunnel «Kleine Galerie» zu einer Streifkollision zwischen zwei Velofahrern gekommen. Wie die Urner Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, war ein 41-Jähriger mit seinem Rennvelo in Richtung Brunnen unterwegs.

Auf dem Veloweg kollidierte er dann mit einem 32-jährigen Mann, der mit seinem Rennvelo in Richtung Flüelen fuhr. Durch die Kollision stürzten die beiden zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Der 32-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst Uri zwecks medizinischer Versorgung überführt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand von Abklärungen. (zgc)