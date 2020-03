Sitar-Klänge treffen in Altdorf auf moderne Musik Roger Odermatt bringt sein Soloprojekt Monoh auf die Bühne des Kellertheaters Vogelsang in Altdorf.

Roger Odermatt mischt in seinem Soloprojekt Sitar-Klänge mit zeitgenössischer Musik. Bild: PD

(pd/RIN) «Unter den Instrumenten wirkt die Sitar wie eine Königin», schreiben die Veranstalter des Konzerts vom kommenden Samstag, 14. März, im Kellertheater Vogelsang. In seinem Soloprojekt Monoh lässt Roger Odermatt die Sitar auf zeitgenössische Sounds und Beats treffen. Die Zuschauer erwartet eine Improvisation von knisternder Intimität und einem triumphalen Ausbruch.

Wegen ihres prägnanten, obertonreichen Klangs throne die Stimme der Sitar in der klassischen indischen Musik meist erhaben über allem anderen. Doch was passiert, wenn dieser Klang auf die Mittel der elektronischen Musik trifft: wenn Effekte ihn verfremden, erweitern oder vermehren, er in warme Sounds aus analogen Synthesizern gebettet wird oder dem Puls eines digital produzierten Beats folgt? Monoh ist der in Zürich lebende Sitar-Spieler Roger Odermatt. Zehn Jahre lang studierte er bei Shalil Shankar – einem Schüler des legendären Ravi Shankar–intensiv die Technik auf der Sitar im Rahmen der klassischen indischen Musik. In verschiedenen Formationen mit traditioneller Besetzung spielte er zahlreiche internationale Konzerte. Mit seinem Soloprojekt Monoh nun lässt er die Sitar auf zeitgenössische Sounds und Beats treffen – ein musikalisches Gebiet, das erstaunlicherweise noch weitgehend unerforscht ist.