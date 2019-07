Skiarena führt Winteraktion für Sommergäste fort Die Skiarena Andermatt-Sedrun ermöglicht jeden Mittwoch eine unbegrenzte Benützung der Gondelbahnen für 10 Franken.

Die Gondelbahnen der Skiarena Andermatt-Sedrun können im Winter zu vergünstigten Preisen unbegrenzt benützt werden. (Bild: Valentin Luthiger, 8. Oktober 2018)

(pd/stp) Die Skiarena Andermatt-Sedrun, mit über 120 Pistenkilometern und 22 Anlagen das grösste Skigebiet der Zentralschweiz, führt den 10-Franken-Mittwoch auch in der angelaufenen Sommersaison weiter. Dies geht aus einer Mitteilung von Andermatt Swiss Alps hervor. Das Spezialangebot sei bereits im vergangenen Winter erfolgreich gewesen und habe viele Gäste ins Urserntal gelockt, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Dies bedeutet, dass die beiden Gondelbahnen Andermatt–Gütsch und Oberalppass–Schneehüenerstock jeweils jeden Mittwoch für 10 Franken pro Person unbegrenzt von den Gästen genutzt werden können. Mit dieser Sommeraktion knüpft die Skiarena Andermatt-Sedrun bis am 27. Oktober an die Winteraktion an.

Die Skiarena Andermatt-Sedrun richtet sich mit dieser Aktion sowohl an Ausflügler als auch Wanderer, die entweder die Aussicht auf einer der beiden Bergstationen und den Restaurants geniessen oder zwischen den beiden Bergstationen eine gemütliche Höhenwanderung im neu erschlossenen Wandergebiet machen wollen.

Vergünstigungen bei Benützung der Gondelbahnen

Alle Gäste der Andermatter Mountain Food Restaurants The Swiss House, Bergidyll, Biselli und Piz Calmot (Oberalppass) erhalten ab 1. August ausserdem zu einem Essen einen 50-Prozent-Gutschein für die Benützung der verschiedenen Gondelbahnen. Der Gutschein ist bis Ende der Sommersaison gültig. Eine Kumulierung mit dem 10-Franken-Mittwoch ist nicht möglich.

Zug- und Gondelbahnfahrt werden kombiniert

Gemäss der Meldung hat die Skiarena Andermatt-Sedrun ausserdem für die Gäste jeden Tag spezielle Angebote. Das Familienrestaurant Matti mit Spiel und Spass für die ganze Familie und das Restaurant Schneehüenerstock mit der spektakulären Aussicht seien täglich geöffnet. Ein Rundreiseangebot beinhaltet die Gondelfahrt auf die beiden Berge sowie die Hin- respektive Rückfahrt von Andermatt zum Oberalppass mit der Matterhorn Gotthard Bahn ab 22 Franken. (pd/stp)

