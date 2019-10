Skiclub Klausen ernennt sieben Ehrenmitglieder An der Versammlung des SC Klausen konnte auf ein Jahr mit vielen Höhepunkten zurückgeblickt werden.

Die anwesenden Ehrenmitglieder mit ihren Urkunden; von links: Heinz Gisler-Jordi, Kaspi Gisler und Kaspar Bissig Arnold. (Bild: fis, 19.10.2019)

(fis) An der Generalversammlung des SC Klausen im Hotel Posthaus Urigen vom 19. Oktober nahmen 33 Mitglieder teil. Präsident Vic Bissig streifte in seinem Jahresbericht die Höhepunkte des vergangenen Vereinsjahres. Die markantesten davon sind das «Schwynigs-Jassen» im Dezember 2018 in den Unterschächner Restaurants, das Clubrennen vom 23 Februar 2019 mit 131 Vorfahrern und Aktiven, der Suppentag vom Palmsonntag, das Freundschaftsrennen SC Urnerboden/SC Klausen auf dem Klausenpass und die Herbstwanderung mit dem SC Urnerboden über Gletschersee-Fisetenpass.

Giuliana Arnold-Simeoni, Walter Arnold-Baumann, Brosi Arnold Schuler, Andre Müller-Arnold, Kaspar Bissig-Arnold, Kaspi Gisler und Heinz Gisler-Jordi erhielten aufgrund der 30-jährigen Zugehörigkeit zum Verein die Ehrenmitgliedschaft des SC Klausen. Fünf Mitglieder konnten neu in den Club aufgenommen werden, somit zählt der SC Klausen Unterschächen 312 Mitglieder. David Bissig ersetzt den abtretenden Gabensammler Sepp Gisler.

Die nächsten Aktivitäten im Arbeitsprogramm 2019/20 sind «Schwynigs-Jassen» im Hotel Alpina und Restaurant Rose in Unterschächen am 14., 15. und 26. Dezember. Das Clubrennen findet am 15. Februar 2020 statt. Der Suppentag wird traditionell am Palmsonntag, 5. April, 2020 in der Aula Unterschächen durchgeführt.