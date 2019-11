Skiarena Andermatt-Sedrun lanciert Halbpreis-Abonnement Die Skiarena Andermatt-Sedrun und die Bergbahnen Disentis gehen in der Preisgestaltung im Wintertourismus neue Wege. Der Erwerb eines Halbpreis-Abos ermöglicht in der Wintersaison 2019/20 unbeschränktes Skifahren zum halben Preis von Dezember bis Mai.

Blick auf Andermatt. (Bild: PD)

(zim) Die Region Andermatt-Sedrun-Disentis führt diese Wintersaison das Halbpreis-Abo ein. Für 41 Franken (Erwachsene) beziehungsweise 20.50 Franken (Kinder bis 15 Jahre) gibt es ab dem 14. Dezember ein Halbpreis-Abo, mit dem in der Wintersaison 2019/20 unbeschränkt Ski-Tageskarten zum halben Preis erworben werden können, heisst es in einer Medienmitteilung der Skiareana Andermatt. Damit lohne sich der Kauf eines Halbpreis-Abo bei einem Tageskartenpreis von 84 (Kinder 42 Franken) bereits ab dem ersten Tag. Samih Sawiris, Verwaltungsratspräsident der Andermatt-Sedrun Sport AG, zum neuen Angebot:

«Damit belohnen wir die wiederkehrenden Gäste und stärken die Verbundenheit der Schneesportlerinnen und Schneesportler zum Skigebiet Andermatt-Sedrun-Disentis.»

Als weitere Neuerung führt Skiarena Andermatt-Sedrun ab dem 14. Dezember direkte Züge ab Zürich nach Andermatt (mit einmaligem Umsteigen in Göschenen) ein. Die Züge verkehren jeden Samstag um 6.50 Uhr ab Zürich (retour um 19.10 Uhr) und können nur mit Spezialtickets der Skiarena Andermatt-Sedrun benutzt werden. Die Retourfahrt inklusive Skiticket kostet 84 Franken und damit genauso viel wie eine Tageskarte. Mit Halbpreis-Abo der Skiarena Andermatt-Sedrun, einem Halbtaxabo des öffentlichen Verkehrs oder einem Generalabonnement kostet das Spezialticket 69 Franken.

Am Gemsstock in Andermatt ist die Saison bereits am Samstag, 9. November, mit der Sonnenpiste und der Sesselbahn Gurschen-Flyer eröffnet worden. Bis 1. Dezember ist dort Wochenendbetrieb, anschliessend täglicher Betrieb. Die Anlagen in Disentis gehen je nach Verhältnissen ab dem 30. November in den Wochenendbetrieb. Ab 14. Dezember wechselt das Gebiet Andermatt-Oberalppass-Dieni in den täglichen Skibetrieb, sofern die Schneeverhältnisse dies zulassen. Ab 21. Dezember ist das ganze Gebiet Andermatt-Sedrun-Disentis geöffnet.