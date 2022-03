Skirennen Urner feiern Dreifachsieg am Gemsstock Am Gemsstock auf der Gurschenalp veranstaltete der SC Gotthard Andermatt einen Punkteslalom für den Skinachwuchs. Die Urner überzeugten mit zwei Kategoriensiegen und einem Dreifachsieg in der Gesamtwertung.

Gian Epp als Sieger und Noah Gisler als Zweiter sind bei den Knaben U14 erfolgreich. Bild: Kilian Gisler

Nur einen Tag, nachdem die Nachwuchs-Skirennfahrer auf der Klewenalp im Einsatz standen, bot sich am Gemsstock am Sonntag eine weitere Startgelegenheit. Der SC Gotthard Andermatt zeichnete einmal mehr verantwortlich für einen Punkteslalom, ausgetragen in einem Lauf auf der Gurschenalp. In Abwesenheit der stärksten Nachwuchsfahrer, die am gleichen Datum in Saas Fee um die Nationalen Meistertitel kämpften, haben sich in Andermatt 86 Rennfahrerinnen und -fahrer, davon 18 Urnerinnen und Urner, am Start eingefunden. Der Trainer des SC Gotthard Andermatt, Adi Bernasconi, hat auf der harten, aber griffigen Piste «Mändli» mit einer Höhendifferenz von 130 Metern einen rhythmischen, aber eher drehenden Kurs mit 56 Toren ausgesteckt.

Neuseeländische Fahrerinnen starten für den SC Gotthard Andermatt

Unter den Teilnehmenden befanden sich auch vier Teilnehmerinnen aus Neuseeland, welche einem Talentförderungsprojekt angehören. Sie verbringen den Winter in Europa und sind für den SC Gotthard Andermatt lizenziert. So holten bei Kaiserwetter bei den Mädchen U16 Charlotte Wiggins für den SC Gotthard Andermatt einen zweiten Rang. Ihre Neuseelandkollegin Ruby Fullerton wurde Siebte. Die einzige rangierte Urnerin, Jamie Lee Luginbühl vom SC Edelweiss Bürglen, klassierte sich auf dem 10. Rang.

Bei den Knaben U12 waren mit Elia Epp als Sechter und dem Unterschächner Silvio Briker als Neunter zwei Urner in den Top Ten vertreten.

Doppelsieg bei den Knaben U14

Das Mass aller Dinge sind im Moment die beiden U14 Fahrer Gian Epp und Noah Gisler. Die beiden für den SC Gotthard Andermatt lizenzierten Kaderathleten vom Regionalen Leistungszentrum «Swiss Knife Valley» Skiteam wechseln sich die Siege regelmässig ab. Am Sonntag hatte der Erstfelder Gian Epp mit winzigen 9 Hundertstelsekunden Vorsprung gegenüber Noah Gisler die Oberhand und siegte nicht nur in der Kategorie Knaben U14 – er holte sogar den Tagessieg bei den Knaben.

Julian Planzer, SC Gotthard Andermatt, war oft in dieser Saison unter seinem Wert geschlagen. Nun gelang ihm am Sonntag mit Rang 6 ein starkes Rennen in der mit 26 rangierten Athleten qualitativ und quantitativ stark belegten Kategorie Knaben U14.

Livio Gisler gewinnt in der Kategorie U16. Bild: Kilian Gisler

Der Schattdorfer Livio Gisler, SC Gotthard Andermatt, konnte mit nur 4 Hundertstelsekunden Vorsprung die Knaben U16 für sich entscheiden. Diese Leistung war unter den Knaben die drittbeste Tageszeit. Somit feierten die Urner mit dem Tagessieger Gian Epp, Noah Gisler als Tageszweitem und Livio Gisler am Gemsstock einen Dreifachsieg. Mit diesem starken Resultat reist die rund 25-köpfige Urner Delegation hoch motiviert an den Final vom Grand Prix Migros, welcher dieses Wochenende in Obersaxen ausgetragen wird.