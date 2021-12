Skisport Nachtrennen in Andermatt: Jungtalente überzeugen im Flutlicht Beim Nachtslalom in Andermatt haben sich die einheimischen Akteure in Szene gesetzt.

Der unterste Teil der Nätschen-Piste in Andermatt präsentierte sich am Sonntagabend hell erleuchtet. Zahlreiche grosse Lampen sorgten für gute Sichtbedingungen. Ausgetragen wurde dort die 20. Auflage des von der Trainingsgemeinschaft des Urner Skiverbandes (USV) organisierten Nachtslaloms, mit dem traditionsgemäss die regionale Rennsaison eröffnet wurde. Im Vorjahr hatte das Flutlichtspektakel aufgrund der Pandemie abgesagt werden müssen.

Kilian Fleiss sicherte sich den Tagessieg. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2021)

Allerdings herrschte auch heuer kein Courant normal. Erst wenige Tage vor dem Wettkampf erhielten die Veranstalter die definitive Bewilligung. Zudem mussten sie das Coronaschutzkonzept anpassen. «Wir sind sehr froh und erleichtert, dass wir den Anlass diesmal wieder durchführen konnten», sagte OK-Präsident Bruno Arnold. «Uns war es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass mit den entsprechenden Massnahmen die Durchführung eines Regionalrennens möglich ist.» Kurzfristig mussten zahlreiche zusätzliche Helfer aufgeboten werden. Auf dem Wettkampfareal wurden maximal 300 Personen zugelassen, wobei sich die Zahl der Rennfahrenden und Helfenden ziemlich genau die Waage hielt.

Etwa 15 Prozent weniger Teilnehmende

Im letzten Winter konnten die Regionalfahrer gar keine Rennen bestreiten. Die gesamte Saison fiel wegen Corona ins Wasser. Etliche Athleten, darunter auch der frühere Seriensieger Stefan Briker (Flüelen) und der Spirgner Andreas Schuler, der zuletzt für die besten Urner Resultate gesorgt hatte, beendeten ihre Karriere. «Die Regionalszene ist nicht gerade am Boomen. Leider haben wir heute etwa 15 Prozent weniger Teilnehmer am Start als bei der letzten Austragung vor zwei Jahren», bedauerte Arnold. Insgesamt nahmen diesmal rund 90 Stangenakrobatinnen und -akrobaten die Herausforderung an. Sie alle profitierten dank der guten Schneesituation von erstklassigen und vor allem auch fairen Bedingungen, auch die Letztgestarteten.

Yannick Planzer vom SC Attinghausen belegte im Tagesklassement den dritten Platz. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2021)

Immerhin durften sich die Organisatoren über ein in qualitativer Hinsicht durchaus stark besetztes Feld freuen. Gleich mehrere FIS-Fahrer gingen an den Start. Genau gleich wie schon vor zwei Jahren riss sich Kilian Fleiss vom SC Sattel-Hochstuckli den Tagessieg in souveräner Manier unter den Nagel. Der 19-jährige Schwyzer erzielte in beiden Läufen die klare Bestzeit und verwies den elf Jahre älteren Luzerner Stefan Schneeberger (SC Escholzmatt) mit 0,71 Sekunden Vorsprung auf den zweiten Platz. Erfreulicherweise aus einheimischer Sicht mischte mit Yannick Planzer auch ein Urner ganz vorne mit. Als Sieger der Kategorie U18 erkämpfte sich der 17-jährige Attinghauser den dritten Platz im Tagesklassement. Auf Fleiss büsste der schnelle Jungspund 2,7 Sekunden ein.

Stefan Schneeberger vom SC Escholzmatt belegte den zweiten Platz. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2021)

Nachwuchstalent fährt vorne hinein

Bei den Frauen war Carina Truttmann, die für den gleichen Skiclub fährt wie Fleiss und ebenfalls bereits 2019 in Andermatt triumphiert hatte, eine Klasse für sich. Als Tagessiegerin knöpfte sie der zweitplatzierten Appenzellerin Therese Altherr (SC Urnäsch) fast zwei Sekunden ab – bei einer Gesamtfahrzeit von rund 70 Sekunden schon fast eine kleine Weltreise. Über den Sieg von Truttmann freuten sich auch die USV-Verantwortlichen, ist sie doch schon seit geraumer Zeit Mitglied der Trainingsgemeinschaft. Somit handelte sich schon fast um einen halben Urner Erfolg.

Carina Truttmann sicherte sich den Tagessieg. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2021)

Für Furore sorgte eine ganz junge Athletin. Die erst 13-jährige Flüelerin Meret Muheim, die erst kürzlich ein Nachwuchsrennen in Andermatt gewonnen hatte (siehe Box unten), liess sich die viertbeste Tageszeit notieren, womit sie ihr grosses Talent erneut eindrücklich unter Beweis stellt. Für die beiden Läufe benötigte die Nachwuchshoffnung in den Reihen des USV knapp vier Sekunden länger als Überfliegerin Truttmann.

Die erst 13-jährige Meret Muheim vom SC Attinghausen holte die viertbeste Tageszeit. Bild: Urs Hanhart (Andermatt, 26. Dezember 2021)