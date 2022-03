Skisport Urner Skinachwuchs überzeugt auf dem Stoos Die Urner Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer haben beim Riesenslalom und Super-G mit drei Kategoriensiegen gute Leistungen erbracht. Noah Gisler holte sich in der Kombination sogar die Bronzemedaille.

Der Skiklub Stoos hat am Klingenstock einen Riesenslalom und zwei Super-G organisiert, heisst es in einer Mitteilung des Urner Skiverbandes. Bei fantastischen äusseren Bedingungen absolvierten die Zentralschweizer Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer auf der Rennstrecke «Franz Heinzer» am vergangenen Samstag den Riesenslalom in zwei Läufen und am Sonntag die zwei Super-G.

Die beiden erfolgreichen Urner U14-Fahrer Noah Gisler (SC Gotthard Andermatt) als Sieger und Luca Baumann (SC Attinghausen) als Dritter strahlen vom Podest. Bild: Kilian Gisler/PD

Beim zum ZSSV-Rubin-Cup zählenden Riesenslalom holte die amtierende Urner Meisterin Meret Muheim vom SC Attinghausen einmal mehr den Sieg. Mit zwei ausgeglichenen Läufen fuhr die junge Flüelerin bei den U14 aufs Podest, was auch zugleich die fünftbeste Tageszeit unter 57 rangierten Mädchen bedeutete.

Dreifachsieg bei den Knaben U14

Bei den Knaben U12 wussten die beiden Attinghauser Nachwuchshoffnungen Dario Baumann und Noe Huwyler mit den Rängen 6 beziehungsweise 8 zu überzeugen. In der Kategorie U14 erreichte Noah Gisler (SC Gotthard Andermatt) die zweitbeste Tagesbestzeit und holte den Kategoriensieg. Als Zweiter durfte sich der Attinghauser Luca Baumann und als Dritter Gian Epp (SC Gotthard Andermatt) feiern lassen und somit einen Dreifachsieg für die Urner nach Hause fahren. Elias Grau (SC Gotthard Andermatt) als Achter und Luis Luginbühl (SC Edelweiss Bürglen) als Zehnter rundeten das starke Urner Resultat in dieser Kategorie ab.

Bei den Knaben U16 zeigten die beiden gestarteten Urner Livio Gisler und Beda Muoser, beide SC Gotthard Andermatt, mit den Rängen 7 und 8 solide Leistungen.

Vier Urner starten im Super-G

Am Sonntag sammelten die Nachwuchsfahrerinnen und -fahrer ihre ersten Erfahrungen in der Disziplin Super-G. Die 31 eingeschriebenen Athleten, davon vier Urner, hatten während der Woche die Möglichkeit, sich an die Piste und an das gegenüber dem Riesenslalom höhere Tempo heranzutasten. Beim ersten Super-G, ausgesteckt mit 32 Toren, musste eine Höhendifferenz von 322 Metern überwunden werden.

Als einzige Urnerin war Lara Bissig (SC Isenthal) am Start und erreichte den 8. Rang in der Kategorie U16. Noah Gisler (SC Gotthard Andermatt) konnte seinen Sieg vom Vortag bei den Knaben U14 wiederholen und wurde mit der drittbesten Tageszeit gestoppt. Der gleichalterige Luca Baumann (SC Attinghausen) schied nach bestechender Fahrt im unteren Streckenabschnitt aus. Silvan Briker (SC Attinghausen) zeigte eine starke Darbietung und erreichte mit der viertbesten Tageszeit den dritten Rang in der Kategorie Knaben U16.

Kombinationsbronze für Noah Gisler

Der zweite Super-G wurde als Rubin-Cup-Rennen und als ZSSV-Meisterschaft ausgetragen und zählte zugleich mit dem Slalom und Riesenslalom, der eine Woche zuvor auf dem Jochpass stattgefunden hat, als Kombinationswertung. Die Isenthalerin Lara Bissig wurde bei den Mädchen U16 auf dem 9. Rang klassiert.

Der Schattdorfer Noah Gisler hat innert 24 Stunden zum dritten Mal in Folge die Kategorie U14 gewonnen. Mit dieser Leistung und der fünftbesten Tageszeit holte die Urner Nachwuchshoffnung die ZSSV-Bronzemedaille in der Kombination. Luca Baumann (SC Attinghausen) konnte gegenüber dem Morgen seinen Lauf durchziehen und wurde bei der Kategorie U14 auf dem 3. Rang klassiert. Der U16-Fahrer Silvan Briker (SC Attinghausen) konnte nicht mehr ganz an die Leistung vom Morgen anknüpfen, wurde aber immer noch Kategorien-Fünfter. (cn)