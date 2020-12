URI 57-Jähriger bei Lawinenniedergang tödlich verunglückt Zwei Tourenfahrer sind am Donnerstag zur Mittagszeit auf der Abfahrt vom Eggenmanndli unterwegs gewesen. Dabei löste sich eine Lawine. Ein 57-Jähriger konnte nur noch leblos geborgen werden.

(zgc) Am Donnerstag um circa 12.45 Uhr sind zwei Skitourenfahrer auf der Abfahrt vom Eggenmanndli Richtung Brüsti gefahren. Wie die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben, löste der an zweiter Stelle fahrende Mann eine Schneebrettlawine aus. Von dieser wurde der 57-Jährige mitgerissen und verschwand komplett unter den Schneemassen.

Seine Begleiterin alarmierte sofort die Rega und suchte ihn mittels Lawinenverschüttetensuchgerät. Weitere Personen kamen ihr zu Hilfe. Der Gruppe gelang es, den Mann rund 150 bis 200 Meter weiter unten zu lokalisieren. Der 57-jährige Skifahrer konnte durch die Rega nur noch leblos geborgen werden.