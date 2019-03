Snow-Volleyball sorgt in Andermatt für viel Spektakel Vor einer malerischen Kulisse auf 1500 Metern über Meer wurde den Zuschauern am Wochenende einiges geboten. Der Veranstalter zieht trotz mässiger Teilnehmerzahl ein positives Fazit. Das Urner Feriendorf soll auch nächstes Jahr wieder Austragungsort sein. Philipp Zurfluh

Die äusseren Bedingungen hätten besser nicht sein können. Strahlender Sonnenschein und fast frühlingshafte Temperaturen sorgten am Wochenende in Andermatt für einen passenden Rahmen der Schweizer Meisterschaften im Snow-Volleyball. Abseits der Spielfelder heizten die «Eurodancers» sowie ein DJ dem Publikum ein. Die rund 100 Schaulustigen kamen in den Genuss von packenden Spielen, bei denen die Athleten keinen Punkt verloren haben.

Etwas lockerer ging es beim Plausch-Turnier zu und her. Der Spass stand im Vordergrund. In dieser Kategorie spielten 6 Mannschaften. Mit von der Partie war auch ein Urner Team. Es liess seinen Konkurrenten keine Chance und durfte sich verdient zum Kategoriensieger küren lassen. Für den Altdorfer Fabio Ziegler war es eine Premiere, Volleyball auf Schnee zu spielen. «Es hat mega viel Spass gemacht. Für mich ist es bestimmt nicht das letzte Mal gewesen, dass ich diese Sportart ausübe.»

2020 ist eine Tour durch die Schweiz geplant

Unter den Zaungästen war auch der ehemalige Schweizer Skirennfahrer und Olympiasieger Bernhard Russi. «Das Wetter verleiht dem Event einen würdigen Rahmen. Ich bin erstaunt über das hohe Niveau», meinte der Andermatter.

Für die Organisation des Events war «Zone B» verantwortlich. Projektleiter Manuel Rickli zeigte sich gestern vor Ort zufrieden mit der Durchführung des Events: «Von Seiten der Spieler und der Zuschauer habe ich viele positive Rückmeldungen erhalten.» Optimierungspotenzial sehe er hauptsächlich noch in der Vermarktung des Anlasses. «Vor allem in der Kategorie Plausch hätten wir uns mehr Teilnehmer gewünscht», so Rickli. Man habe zwar rund 350 Volleyballclubs in der ganzen Schweiz angeschrieben, doch der Aufruf hätte nicht den gewünschten Effekt gezeigt. Für 2020 ist eine Snow-Volleyball-Tour anvisiert, bei der an fünf verschiedenen Wintersportdestinationen ein solches Event ausgetragen wird. «Es ist sehr wahrscheinlich, dass in Andermatt auch nächstes Jahr wieder Snow-Volleyball gespielt wird.»

Die Popularität der Sportart wächst kontinuierlich. Der Volleyball-Weltverband FIVB sieht in dieser jungen Sportart eine grosse Zukunft und lanciert eine Weltserie. 2026 soll Snow-Volleyball gar olympisch werden. Volleyball wäre dann die erste Sportart in der Geschichte der Olympischen Spiele, die bei Sommer- und Winterspielen vertreten ist.