So sollen Tennistalente in Uri zu den Stars von morgen werden Die beiden Tennislehrer John Dubacher und Sandro Müller haben die Tennisschule plus ins Leben gerufen. Leistungsorientierte Jugendliche sollen enger betreut und auch ausserkantonal konkurrenzfähiger werden.



Vereine gehören zum Kanton Uri wie das Racket zu Roger Federer. Die Klubs bieten eine Vielzahl an Sportarten an. Fussball, Unihockey, Volleyball – gerade jene mit Ball sind beliebt. So auch Tennis. Bei einer Mehrzahl steht der gesellschaftliche Aspekt des Hobbys im Vordergrund. «Zu kurz kommen aber Spieler, die Tennis leistungsorientiert spielen wollen», sagt John Dubacher, diplomierter Tennislehrer des TC Dätwyler. Der Urner ist zudem Lehrer und Laufbahnberater an der kantonalen Mittelschule. Bislang habe ambitionierten Jung-Tennisspielern das passende Gefäss gefehlt, um auch ausserkantonal noch konkurrenzfähiger zu werden, weiss er.

Dubacher und sein Vereinskollege Sandro Müller wollen dieses Problem beseitigen. Sie haben die Tennisschule plus ins Leben gerufen, die den Fokus auf junge und leistungsorientierte Tennisspieler setzt. Der TC Dätwyler hat damit ein Zusatzangebot geschaffen, Kinder und Jugendliche individuell zu fördern und ihr Tennisspiel qualitativ zu verbessern. «Die Spieler werden von mir und Sandro eng betreut, so zum Beispiel im spezifischen Matchtraining», sagt Dubacher. Die Turnierbegleitung in Form von Matchbeobachtung, -analyse und anschliessender Besprechung sei ebenfalls Bestandteil des Zusatzangebotes innerhalb der Tennisschule plus. Stand jetzt nehmen zwei Junioren des TC Dätwyler von diesem Zusatzangebot Gebrauch.



Tennistrainer John Dubacher aus Sisikon stellt das Konzept der Tennisschule plus vor. Bild: Nino Gisler (Altdorf, 5. Oktober 2020)

Ausserkantonale Partnerschaft öffnet Tür und Tor

Das Netzwerk der Tennisschule plus reicht über die Kantonsgrenze hinaus. Sie arbeitet eng mit der Tennis-Academy in Wangen zusammen. Leiter der Academy ist der ehemalige Tennisprofi Jean Claude Scherrer. «Unsere Schüler können von seiner langjährigen professionellen Erfahrung im Spitzensport profitieren», ist sich Dubacher sicher.



Dass Spitzensport der beruflichen Karriere in die Quere kommen kann, ist sich auch John Dubacher bewusst. «Die Vereinbarkeit zwischen Leistungssport und Schule hat noch Verbesserungspotenzial. Die Sportschulen und -gymnasien bieten aber bereits einen guten Ansatz», findet er. Dubacher selbst kann auf jahrelange Erfahrung im Tennissport zurückblicken. Schon früh zeigte sich seine Freude an Ballsportarten, doch gerade der gelbe Filzball habe es ihm besonders angetan. Der Profisport habe ihm imponiert, «Verletzungspech und ein fehlendes Netzwerk haben mich aber davon abgehalten, nach Höherem zu streben», ergänzt Dubacher.



Leandro Weber (9) aus Sisikon. Bild: PD

Junge Aspiranten mit viel Begeisterung für den Tennissport

In seinem Element: Matteo Morg aus Altdorf. Bild: PD

Ein Schützling der Tennisschule plus ist Matteo Morg. Der Altdorfer mit Jahrgang 2006 besucht zurzeit das Kollegi in Altdorf. Während der ganzen Woche trainiert er rund zehn Stunden, um sein Tennisspiel stetig zu verbessern. Er konnte schon die ersten Erfolge verzeichnen und ist neu R3 klassiert: An den diesjährigen Zuger Kantonalen Juniorenmeisterschaften schaffte er in der Kategorie U14 den Turniersieg. Doch Tennis ist nicht nur seine Leidenschaft, sondern auch eine Lebensschule. Er hat gelernt, dass er ganz alleine für sein Handeln auf dem Platz verantwortlich ist. Von diesen Erfahrungen könne er für seinen weiteren Lebensweg sehr profitieren, heisst es von seiner Familie.



Neben Matteo Morg trainiert auch John Dubachers Sohn Leandro in der Tennisschule plus. Der Neunjährige trainiert wöchentlich rund acht bis zehn Stunden und konnte bereits erste Turniererfolge erzielen: An den diesjährigen Stadtzürcher Meisterschaften gewann er in der Kategorie U10 seinen zweiten Turniersieg und ist neu R5 klassiert. Leandro habe schon früh leidenschaftlich Tennis gespielt, so Dubacher. Weitere Parallelen zu seinem Vater lassen sich im Tennisspiel ausfindig machen: «Seine Stärken liegen im Angriffsspiel und der Schnellkraft im Arm.»

Dubacher freut sich über die positive Entwicklung der jungen Spieler und sieht Tennis als eine Art Lebensschule: «Unsere jungen Spieler wachsen an den Erfahrungen, die sie sammeln. Wir helfen unseren Junioren, ihre Leistungen zu reflektieren und an sich zu arbeiten.» Dies klappe vor allem dank der engen Betreuung, die in der Tennisschule plus angeboten wird.