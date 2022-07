Sommerlager Blauring Altdorf blickt auf erlebnisreiches Lager zurück Zwei Wochen haben die Blauring-Kinder und ihre Leiter im Wallis verbracht. Jeder Tag stand dabei im Zeichen eines bestimmten Buches.

Der Blauring Altdorf hat zwei erlebnisreiche Wochen im Sommerlager in Guttet-Feschel im Wallis verbracht. Passend zum Motto «Quer durchs Bücherregal» wurde jeder Tag einem anderen Buch gewidmet. Es wurde gespielt, gekämpft, gebastelt, getanzt und gesungen.

Am 2. Juli stieg der Blauring Altdorf in Begleitung von «Felix dem Hasen» voller Vorfreude in den Car Richtung Guttet-Feschel. Nach einer langen Carfahrt und einer anstrengenden Wanderung zum Lagerplatz waren alle froh, als schliesslich die Zelte aufgestellt und eingerichtet waren. Die erste Woche verging wie im Flug. Verschiedene Spiele, Ateliers und Fightergames sorgten für Spass und gute Laune.

Zwei Wochen verbrachte der Blauring Altdorf in Guttet-Feschel. Bild: PD

Die zweitägige Gruppentour brachte noch mehr Abwechslung ins Ganze. Die verschiedenen Gruppen verliessen am Mittwoch den Lagerplatz in alle Himmelsrichtungen und wanderten zu ihrer Unterkunft. Am folgenden Tag kehrten sie dann zurück nach Guttet-Feschel, um von ihren Erlebnissen zu berichten. Nach den anstrengenden «Hunger Games» vom Freitag der ersten Woche, bei denen alle ordentlich dreckig wurden, bot der darauffolgende Samstag die Gelegenheit, im nahen Badesee schwimmen zu gehen.

Fightergame mitten in der Nacht

Die zweite Woche startete mit einem Schultag in Hogwarts. Am Vormittag fand ein spannendes Quidditch-Turnier statt, am Nachmittag mussten die Zauberschüler jedoch wieder in den Unterricht. Am Dienstagmorgen brachen die Leiterinnen früh auf und überliessen den Hilfsleiterinnen (den ältesten Kindern) den Lagerplatz für zwei Tage. Diese Herausforderung meisterten sie mit Bravour und am Mittwochabend trafen die Leiterinnen auf muntere und zufriedene Kinder. In der Nacht auf den Donnerstag fand ein Fightergame statt. Nach der anfänglichen Verstimmung wegen des nächtlichen Aufweckens zeigten alle grossen Einsatz. Danach schlief es sich umso besser.

Erfreute Kinder im Lager im Wallis. Bild: PD

Am Freitag hiess es dann leider bereits: abräumen. Mit tatkräftiger Unterstützung der bärenstarken Pippi Langstrumpf war das jedoch kein Problem und schon am Nachmittag war der Lagerplatz ungewohnt leer. Mit dem Car kehrte die Schar, ausgestattet mit vielen tollen Erinnerungen, am vergangenen Samstag wieder zurück nach Altdorf. Zusammen wurde das Lagerlied gesungen und schliesslich kam der Zeitpunkt, sich zu verabschieden. (pd/lur)