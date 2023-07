Sommerlager Blauring Altdorf feiert einmal durchs ganze Jahr Ein Jahr in 14 Tagen. Das sagten sich die Blauringmädchen aus Altdorf. Dabei pickten sie sich bewusst die schönsten Tage des Jahres heraus.

Das Sommerlager 2023 der Blauring Altdorf stand unter dem Motto «Äs Jahr i 14 Täg». Zwei Wochen lang feierten die Blauringmädchen sämtliche Feiertage im einem Jahr durch. Am 1. Juli startete das Lager und so wurde als erstes Silvester gefeiert, welcher den Jahresbeginn einläutete. Nachdem die Schar auf dem Lagerplatz in Niederwald VS angekommen war und es sich über den Verlauf des Tages gemütlich gemacht hatte, wurde der Tag mit einer Silvesterparty und dem Anzünden von ein paar Zuckerstöcken abschliessend noch einmal richtig gefeiert.

Sommerlager 2023: Zusammen geht alles leichter. Bild: zvg

Am Valentinstag verliebten sich alle schon am frühen Morgen und verbrachten den ganzen Tag zusammen. Am Morgen verschönerten alle gemeinsam den Platz und nachmittags mussten unterschiedlichste Aufgaben paarweise bewältigt werden. Abends fand die Taufe der Jüngsten der Schar statt, die zu waschechten Blauringmädchen wurden.

Der Morgenstreich der Leiterinnen startete den Tag viel früher als sonst. Von der Störung ihres kurzen Schlafes liessen sich die Kinder aber nicht beeinflussen und waren den ganzen Tag voll dabei. Die Schnitzelbänke der Leiterinnen brachten alle zum Lachen. In den Skiferien mussten die Kinder eine anspruchsvolle Winterolympiade absolvieren. Die Après-Ski-Party am Abend war der Hit.

Sommerlager 2023: Sport treiben an der frischen Luft. Bild: zvg

Die Schulreisen machten die Jahrgänge an ganz verschiedene Orte. Als dann alle am nächsten Tag wieder zurückkamen, gab es am Frühlingsfest viel zu erzählen. Osternester und Ostereier wurden gebastelt und bemalt, welche der Osterhase dann aber verlor und von der Schar wieder gefunden werden mussten. Am Abend fand dann ein gemütliches Lagerfeuer statt.

Sommerlager 2023: Lagerfeuer verbreitet gute Stimmung. Bild: zvg

Die Geburtstagsparty wurde zur Party des Jahres, denn es kamen alle Verwandten und Bekannten zu Besuch. In den Sommerferien machte die Schar einen Ausflug ins Brigerbad. Am 1. August drehte sich dann alles um Traditionen und am Abend mussten die Kühe, welche von den Leiterinnen verkörpert wurden und ausgerissen waren, wieder eingefangen werden. Die Schweizer Nationalhymne begleitete die Schar den gesamten Tag lang.

Weihnachtslieder im Sommerlager

Am Open Air gingen alle im Schlamm baden im Kampf um den besten Platz. Als Halloween vor der Tür stand, wussten alle, dass es ein Tag zum Gruseln wird. Die Wahl für den Hexenrat an der Walpurgisnacht fand dieses Jahr in Niederwald statt und nicht wie sonst auf dem Blocksberg. Der Samichlaus stellte die Blauringmädchen vor eine «Mission Impossible», welche sie aber gekonnt meisterten. An der Casino Night durften die Mädchen Verschiedenstes ausprobieren – alles mit spanischen Nüssen als Einsatz.

Das Aufräumen des Lagerplatzes ging wie von selbst, da die Schar nach fast zwei Wochen nun ein eingespieltes Team war. Abends klangen bekannte Weihnachtslieder über den Lagerplatz. Es gab Geschenke und die Stimmung war äusserst feierlich. Am Schluss bekam jedes Kind noch eine Wunderkerze, welche dann am Lagerfeuer entfacht werden konnte. Am Weihnachtsmorgen ging es dann nach Hause. Am 15. Juli war das Jahr offiziell schon wieder vorbei und die Schar wurde im Winkel von ihren Familien begrüsst. (zvg)