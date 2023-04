Sozialversicherungsstelle Uri Ausgleichskasse Uri hat mehr als 140 Millionen Franken ausbezahlt Der Selbstfinanzierungsgrad ist rückläufig und liegt bei 45 Prozent. 2010 lag dieser noch bei 52 Prozent.

Die Sozialversicherungsstelle Uri. Bild: Florian Arnold (Altdorf, 15. 3. 2019)

Bei der Ausgleichskasse Uri waren Ende vergangenen Jahres 3762 Arbeitgebende, Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige registriert. Die beitragspflichtigen Mitglieder bezahlten im Berichtsjahr knapp 58,3 Millionen Franken AHV/IV/EO-Beiträge. Das ist praktisch gleich viel wie im Vorjahr, wie aus dem Jahresbericht der Sozialversicherungsstelle Uri hervorgeht. Die tieferen Beitragseinnahmen bei den Selbstständigerwerbenden seien möglicherweise auf Umsatzeinbussen in den Coronajahren zurückzuführen. Zu verzeichnen war ein Minus von rund 550’000 Franken im Vergleich zum Vorjahr.

Rund 45 Prozent der im Berichtsjahr erbrachten Leistungen konnte die Ausgleichskasse Uri mit Beiträgen finanzieren, die sie selbst eingefordert hat (50,6 Millionen Franken, exklusive IV-Beiträge). 2010 hatte der Selbstfinanzierungsgrad noch 52 Prozent betragen. «Das strukturelle Problem in der AHV zeigt sich mit anderen Worten auch bei der Ausgleichskasse Uri», heisst es im Bericht. Für die Differenz komme der AHV-Ausgleichsfonds auf, der für den Solidaritätsgedanken in der AHV stehe.

Die Ausgleichskasse Uri erbrachte im Berichtsjahr knapp 110,5 Millionen Franken Leistungen aus der AHV (Renten, Hilflosenentschädigungen) und knapp 2,9 Millionen Franken aus der Erwerbsersatzordnung (Erwerbsausfall-, Mutter-/Vaterschaftsentschädigungen und Corona-Erwerbsersatzentschädigungen). Bedarfsleistungen in Form von Ergänzungs- und Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose machten rund 16,15 Millionen Franken aus. Das Gesamtvolumen ging im Vergleich zum Vorjahr nur deshalb leicht zurück, weil die Corona-Erwerbsersatzentschädigungen im Berichtsjahr sukzessive ausliefen. Zu verzeichnen war ein Minus von rund einer halben Million Franken.

Zahl der Altersrenten ist gestiegen

Die Ausgleichskasse Uri richtete 2022 mehr Menschen im und ausserhalb des Kantons Uri eine Altersrente aus (plus 95 im Vergleich zum Vorjahr). Die Anzahl Hilflosenentschädigungen bleibt leicht rückläufig. Die Anzahl Renten und Hilflosenentschädigungen sagt nichts über die im Kanton Uri wohnhaften Bezügerinnen und Bezüger solcher Leistungen aus, beziehen doch Urnerinnen und Urner ihre Altersrenten und Hilflosenentschädigungen zum Teil von anderen Ausgleichskassen. So wurden im Dezember 2021 insgesamt 8113 Altersrenten (Dezember 2020: 7922) und 230 Hilflosenentschädigungen an Menschen im Kanton Uri ausbezahlt.

Der Aufwand bei den Ergänzungsleistungen betrug im Berichtsjahr rund 14,7 Millionen Franken, knapp eine halbe Million Franken mehr als im Vorjahr. Der Mehraufwand dürfte sich unter anderem mit höheren Heimtaxen in verschiedenen Alters- und Pflegeheimen erklären.

Bei der IV-Stelle haben sich im Berichtsjahr 233 Personen für berufliche Massnahmen und/oder eine Rente angemeldet, 13 mehr als im Vorjahr. Die Anmeldungen für medizinische Massnahmen gingen leicht zurück, jene für Hilfsmittel bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. 48,9 Prozent (Vorjahr: 39,6 Prozent) der erstmaligen Rentenentscheide der IV-Stelle Uri lauteten auf Zusprache einer Rente (47 ganze Renten, 19 Teilrenten und 4 prozentgenaue Renten). Im Dezember 2021 erhielten 2,7 Prozent der Urner Bevölkerung im Erwerbsalter eine Rente (Dezember 2020: 2,82 Prozent), gesamtschweizerisch waren es im Dezember 2021 4,05 Prozent.

493 IV-Renten und 144 Hilflosenentschädigungen für Erwachsene hat die Ausgleichskasse Uri im Dezember 2022 ausbezahlt. Effektiv gibt es im Kanton Uri mehr Bezügerinnen und Bezüger einer Invalidenrente und einer Hilflosenentschädigung, zahlen doch auch andere Ausgleichskassen IV-Renten und Hilflosenentschädigungen an versicherte Personen im Kanton Uri aus (Dezember 2021: 602 Invalidenrenten und 153 Hilflosenentschädigungen für Erwachsene).