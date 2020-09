SP Uri sorgt sich um Fairness bei der Vergabe kantonaler Arbeitsaufträge Adriano Prandi aus Altdorf bittet den Regierungsrat, Klarheit zu schaffen, wenn es um die Vergabe von kleineren und mittleren Aufträge an Personen und Firmen geht.

Der Kanton Uri kann heute Aufträge an die Wirtschaft freihändig vergeben. Dabei vertraut er eine Aufgabe direkt einem Anbieter an, ohne diese öffentlich auszuschreiben. Diese Möglichkeit ist aber gedeckelt. Die sogenannte Submissionsverordnung des Kantons Uri sieht, gestützt auf die Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen, gewisse Schwellenwerte vor. Etwa rund 10 Millionen Franken bei Bauarbeiten oder rund 400'000 Franken bei Lieferungen und Dienstleistungen.

Die SP des Kantons Uri möchte in Erfahrung bringen, ob auch unterhalb dieser Schwellenwerte bereits eine ausgeglichene Vergabe stattfindet. Sie anerkennt zwar, dass Uri klein sei und es Sinn mache, wenn Arbeiten und Aufträge dort vergeben werden, wo bereits Vertrauen herrscht und gute Arbeit geleistet wurde. «Wenn bei jedem kleinen und mittleren Auftrag Abklärungen getroffen werden müssten, wer in Frage kommt, wäre dies zeit- und kostenintensiv», schreiben die SP-Landräte Adriano Prandi aus Altdorf und Jolanda Joos aus Bürglen in einer Interpellation, die sie an der Landratssession vom Mittwoch eingereicht haben.

«Es entsteht Vertrauen, man wird bequem»

Aber: «Es besteht die Gefahr, dass immer die gleichen zum Zug kommen und dann ist der Filz nicht weit. Man kennt sich, die Wege sind kurz, es entsteht Vertrauen, man wird bequem.» Mindestens einmal im Jahr solle daher neu überprüft werden, wie sich die Ausgeglichenheit der Arbeitsvergaben verhält und ob die Vergabekriterien überprüft werden müssten. Sie bitten deshalb Landammann Urban Camenzind, ihnen die folgenden Fragen zu beantworten: