SP Uri macht sich für Gleichberechtigung stark Am Samstag, 9. März, hat die Partei mit einer Aktion auf unbezahlte Arbeit aufmerksam gemacht. Ihr werde in der Gesellschaft immer noch zu wenig Wertschätzung entgegengebracht.

Bei der Standaktion standen vor allem die Themen Gleichberechtigung und Kinderzulagen im Fokus. (Bild: PD (Altdorf, 9. März 2019)

(pd/pz) Am 8. März war der Internationale Frauentag. Am Samstag hat die SP Uri deshalb eine Standaktion in Altdorf organisiert. SP-Mitglieder verteilten Rosen und Flugblätter an Passanten und sammelten Unterschriften für die Erhöhung der Kinderzulagen im Kanton Uri. Ziel der Aktion war es, auf die unbezahlte Arbeit im Haushalt und in Familie aufmerksam zu machen: Kinder betreuen, den Haushalt erledigen, sich um ältere oder kranke Angehörige kümmern. Noch immer seien es zu drei Viertel Frauen, die diese Arbeit machen, und zwar meistens unbezahlt. «Und sie wird immer noch zu wenig wertgeschätzt, obwohl sie unser Zusammenleben überhaupt ermöglicht», schreibt die SP Uri. Die geschilderte Aufgabenteilung habe auch finanzielle Auswirkungen auf die Situation der Frauen. In vielen Fällen würden sie ihr Arbeitspensum reduzieren. Diese habe gravierende Folgen. «Frauen kommen im Beruf nicht vorwärts und erhalten im Schnitt 40 Prozent weniger Rente als Männer», so die Partei.

Die SP setzt sich auch in Uri dafür ein, dass sich das ändert. Zusammen mit der Juso Uri, den Gewerkschaften und weiteren Organisationen ruft die SP deshalb für den 14. Juni zum zweiten nationalen Frauenstreik auf. Auch die Höhe der Kinderzulagen zeige die Wertschätzung, die eine Gesellschaft der wichtigen Arbeit in Haushalt und Familie entgegenbringe.