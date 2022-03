Spende Kiwanis Club Uri hilft ukrainischen Flüchtlingskindern Mit einer Spende unterstützt der Urner Kiwanis Club Kinder, die aus dem Krisengebiet der Ukraine flüchten.

Simon Trachsel, Präsident des Kiwanis Clubs Uri. Bild: PD

Der Kiwanis Club Uri beteiligt sich mit einer Spende von 3000 Franken an der schweizweit koordinierten Aktion für ukrainische Flüchtlingskinder. Präsident Simon Trachsel sagt: «Dem Kiwanis Club Uri ist es wichtig, in dieser schwierigen Situation vertriebenen Kindern und ihren Familien schnelle und unkomplizierte Hilfe zukommen zu lassen.»

Das Executive Committe habe sich vergangene Woche in zwei ausserordentlichen Sitzungen beraten, wie eine schweizweit koordinierte Kiwanis-Aktion für die Kinder in Not durchgeführt werden kann. Aufgrund der kritischen Situation und der begrenzten Möglichkeit, direkte Hilfe zu leisten, habe das Komitee beschlossen, dass die Kiwanis-Familie, die Clubs und der District den «Kiwanis Children’s Fund Europe» unterstützen.

Kiwanis ist eine weltweit tätige Organisation Freiwilliger, die sich mit Herz und Engagement für das Wohl von Kindern und Jugendlichen einsetzen. Der «Kiwanis Children’s Fund Europe» startet eine europaweite Hilfsaktion zu Gunsten der ukrainischen Flüchtlingskinder an der rumänischen Grenze. Die Spenden helfen, die benötigen Hilfsgüter vor Ort zu beschaffen und zu verteilen, heisst es in der Mitteilung des Kiwanis Clubs Uri. (pd/RIN)