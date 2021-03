Spenden Der Kiwanis Club tut der Musikschule Uri Gutes Familien in Uri mit kleinem Budget können gegen Gesuch von reduzierten Schulgeldern an der Musikschule Uri profitieren. Dies nicht zuletzt dank dem Kiwanis Club Uri.

Musik für alle? Dies soll es im Kanton Uri auch weiterhin geben: Der Kiwanis Club Uri setzt zur Förderung des Unterstützungsfonds der Musikschule Uri während der nächsten drei Jahre einen Beitrag von jeweils 5000 Franken ein. Davon können Familien in Uri mit kleinem Budget profitieren. Sie können gegen Gesuch für ihren Nachwuchs eine Ermässigung des Schulgeldes in Anspruch nehmen.

Musikschulleiter Philipp Gisler freut sich über die Spende: «Ein Teil der Familien könnte den Musikunterricht sonst nicht besuchen.» Von den Beiträgen können jährlich 45 bis 50 Familien profitieren. Die Musikschule Uri hat insgesamt über 1000 Schüler.

Die Mithilfe wurde vereinbart von Musikschulleiter Philipp Gisler, der Präsidentin der Musikschule Altdorf, Cordelia Dal Farra, und dem Präsidenten des Kiwanis Club Uri, Theo Ziegler (von links). Bild: PD

Der Fonds besteht schon seit der Gründung der Musikschule und speist sich aus Einzelspenden, Gönnerbeiträgen, Türkollekten an Anlässen und einem jährlichen Beitrag aus dem Armin Lusser Fonds von Pro Juventute. Neu besteht für die nächsten drei Jahre eine Partnerschaft mit dem Kiwanis Club. «Die Gelder im Fonds schwanken je nach Beiträgen», so Gisler. Nicht zuletzt dank dem Kiwanis Club Uri ist der Musikunterricht für finanzschwache Familien über die nächsten drei Jahre sichergestellt.

Das Portemonnaie soll kein Hindernis sein

Der Urner Musiker Peter Gisler, Lt. Governor und oberster Zentralschweizer Kiwaner, hat das Projekt eingefädelt. Er sagt: «Wenn ein Kind Freude daran hat, ein Instrument zu erlernen, sollte dies nicht an den Finanzen scheitern.» Aus dem Fonds fliessen auch Beiträge in die Begabtenförderung.

Die Unterstützung durch den Kiwanis Club speist sich aus den Jahresbeiträgen seiner Mitglieder und Einzelspenden. Alle neun Zentralschweizer Clubs haben im ersten Vereins-Quartal bereits 30‘000 Franken an Spenden gesprochen, wie Gisler auf Anfrage sagt.

Das Projekt «Musik für alle» mit dem Engagement des Kiwanis Club Uri sei genau das, was der Club in erster Linie bezwecke. So erklärt Theo Ziegler, Präsident des Kiwanis Club Uri: «Diese finanzielle Hilfe ergänzt unser Bestreben und unsere Aktivitäten erheblich.» Den Urner Kiwanis gehen die Ideen nicht aus: Derzeit ist eine Wegsanierung in Planung. «Wir leisten uneigennützige Dienste und bemühen uns um wirkungsvolle Einsätze in der Region», so Ziegler weiter.

Mehr Infos zum Kiwanis Club Uri finden Sie hier.