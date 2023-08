Gumpisch Wegen Sprengungen: Am Axen kommt es in den nächsten Tagen täglich zu Sperrungen Im Gumpisch werden ab morgen Mittwoch bis und mit 18. August mehrere Felsblöcke gesprengt. Deshalb muss die Axenstrasse aus Sicherheitsgründen 8 bis 16 Mal kurz gesperrt werden.

Im Gumpischtal bei der Axenstrasse befinden sich im obersten Schuttdepot mehrere grosse Felsblöcke. Um die Arbeitssicherheit bei den nachfolgenden Bautätigkeiten für die neue Axenstrasse zu gewährleisten, werden diese Blöcke durch Sprengungen beseitigt. Im Zusammenhang mit der Baustelle sind tagsüber Kurzsperrungen erforderlich, wie die Bauherrengemeinschaft des Projektes «A4 Neue Axenstrasse» in einer Mitteilung schreibt. In der Folge kommt es zu jeweils ein bis zwei kurzen Sperrungen von rund 5 bis 10 Minuten in den folgenden Zeitfenstern: