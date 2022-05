Spiringen André Bissig und Lukas Mattli entscheiden die Jassmeisterschaft für sich Die erste Schächentaler Partnerschieber-Jassmeisterschaft hat kürzlich ihren Abschluss gefunden.

Vor kurzem fand das finale Jassen der ersten Schächentaler Partnerschieber-Jassmeisterschaft in Spiringen statt. Die Podestplätze belegten André Bissig und Lukas Mattli vor Lorenz Zurfluh und Oskar Aschwanden sowie Hans Traxel und Gusti Scheiber.

Sie sind die Gewinner (von links): Lorenz Zurfluh und Oski Aschwanden (2. Platz), André Bissig und Lukas Mattli (Sieger) sowie Hans Traxel und Gusti Scheiber (3.). Bild: Franz Imholz (Spiringen, 5. Mai 2022)

Dölf Odermatt vom Restaurant Alte Post Spiringen injizierte die Schächentaler Partnerschieber-Jassmeisterschaft im Jahr 2020. Karin und Bruno Imhof-Schüriger mit Dölf Odermatt bildeten die Jassleitung. Infolge der Pandemie wurde die Jassmeisterschaft abgebrochen und konnte am 2. September 2021 im zweiten Anlauf gestartet werden. Vom 2. September 2021 bis 5. Mai 2022 kam das Jassen jeweils am ersten Donnerstag des Monats insgesamt neunmal zur Austragung. Für die Meisterschaftswertung zählten sechs Jassen. Bei jedem Jassen konnten an die Bestklassierten Barbeträge ausgezahlt werden.

Eni Schuler und Sepp Herger Bohl haben die Mai-Austragung des Schächentaler Partnerschieber-Jassens gewonnen. Hier am Tisch spielen sie gegen René Müller und Roman Gisler. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 5. Mai 2022)

Im April und Mai dieses Jahrs haben sich am meisten Jasserinnen und Jasser beteiligt, nämlich je 76. So viele Spielende wurden an Tischen im Saal und im Restaurant platziert. Am letzten Jassen vom 5. Mai begannen die Spielrunden bereits um 19 Uhr. Eni Schuler und Sepp Herger Bohl vor dem Duo Regina Arnold und Josef Arnold Grund sowie André Bissig und Lukas Mattli hiessen die Erstrangierten.

Naturalgaben für alle Meisterschaftsklassierten

Zur Schächentaler Partnerschieber-Jassmeisterschaft zählen sechs Resultate. Dank eines Spitzenergebnisses in der letzten Austragung setzte sich das Duo André Bissig/Lukas Mattli mit 24'560 Punkten an die Spitze des Meisterschaftsklassements. Mit 23 Punkten Rückstand belegten Oskar Aschwanden/Lorenz Zurfluh den zweiten Rang. Hans Traxel/Gusti Scheiber platzierten sich mit 59 Punkten Rückstand auf dem dritten Rang.

Die Jassleiter Dölf Odermatt und Bruno Imhof dankten allen Jassenden für ihre Teilnahme. Speziell gratulierten sie allen 53 Personen, welche sich mit sechs Teilnahmen für die Meisterschaft qualifizierten. Alle Meisterschaftsklassierten durften eine wertvolle Naturalgabe entgegennehmen. Bruno Imhof erklärte, dass der Gabentempel einen Wert von mehreren Tausend Franken aufweise. Die Gaben wurden mit Sponsoringbeiträgen von Warenlieferanten des Restaurant Alte Post und Gönnerbeiträgen finanziert. Am 1. September wird die Schächentaler Partnerschieber-Jassmeisterschaft dann wieder weitergeführt.