Spiringen Das Vereinsleben der Trachtengruppe nimmt langsam wieder Fahrt auf Nach einer erstmaligen schriftlichen GV im Jahr 2021 der Trachtengruppe Spiringen konnte die 31. GV wieder physisch durchgeführt werden.

Ruedi Müller gibt die Trachtentanzleitung an Marco Brand (Mitte) weiter, Präsident Martin Müller (rechts) freut sich, dass die Vorstandschargen wieder alle besetzt sind. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 8. Januar 2022)

19 Personen folgten der Einladung des Vorstands und versammelten sich am Samstagabend, 8. Januar, nach dem Gottesdienst in der Pfarrkirche, im Saal des Restaurants Alte Post Spiringen.

Präsident Martin Müller freute sich, dass sich trotz 2G-Pflicht 19 Personen zur GV einfanden. Er war sich bewusst, dass infolge dieser Covid-19-Massnahmen einige Mitglieder nicht teilnehmen konnten.

In einer Schweigeminute gedachte die Versammlung des am 10. Juni verstorbenen alt Präsidenten und alt Tanzleiter Max Herger. Max war ein äusserst aktives und talentiertes Trachtenmitglied. Von einem tragischen Unfall am 19. April 2013 erholte er sich leider nicht mehr.

2021 lief nicht so weiter, wie 2020 geendet hat

Die Aktivitäten im Jahresprogramm wurden arg gestutzt: Das Jubiläumsskiweekend in Klosters/Davos musste auf das Jahr 2023 verschoben werden. Auch das 6. «Schächätaler Priisbedälä» fand nicht statt. Das neue Durchführungsdatum ist der 25. März 2023. Die kantonale DV fand auf schriftlichem Weg statt. Das kantonale Tanzleiterpaar Irene Gisler und Markus Briker demissionierte. Als neue kantonale Tanzleiterin amtet Jolanda Briker.

Die Herbstwanderung fiel der nassen Witterung zum Opfer. Die Schneeschuhwanderung Ribi-Äsch in der kalten Februarnacht war hingegen ein geselliger Anlass. Am Grill-Sonntag auf dem Urnerboden nahmen 20 Mitglieder teil. Am Klausabend bei Anita und Hans Gisler machte der Samichlaus auf verschiedene Verfehlungen der Mitglieder aufmerksam.

Der Bericht des Tanzleiterpaares Theres Zgraggen und Ruedi Müller zeigte, dass dieses Jahr nicht so weiterlief, wie das letzte geendet hatte. Die erste Probe wäre am 12. Januar geplant gewesen. Doch wegen Corona konnte nicht gestartet werden. Da immer noch keine Proben möglich waren, kamen im Frühling jeweils am dienstagabends Outdoor-Veranstaltungen zur Durchführung.

Nach den Sommerferien lief der Probenbetrieb bis zu den Weihnachtsferien. Tanzleiter Ruedi Müller sagte: «Wir sind erstaunt, wie gut die Tänze nach eineinhalb Jahren noch in unseren Köpfen gespeichert waren. Sie gingen durch die Hüften, als hätten wir nie aufgehört, zu proben.»

Chäs-Hüüsli am Jodlerfest Andermatt

Die markantesten Anlässe im Jahresprogramm 2022 sind der Winterplausch vom 12. Februar, der kantonale Jassabend am 9. April, die Wallfahrt Tellskapelle am 21. Mai und die 25. kantonale DV in Bürglen. Der Kantonalpräsident Ruedi Brand orientierte dazu, dass der Kantonalvorstand sehr bestrebt sei, die DV am 25. Juni durchzuführen.

Am 4. Juni findet Spiel ohne Grenzen statt, der Trachtentag Ballenberg am 12. Juni und das Jodlerfest Andermatt vom 17. bis 19. Juni. Da die «Trachtächilbi» abgesagt werden musste, wird der Betrieb des Chäs-Hüüsli an den drei Tagen des Zentralschweizerischen Jodlerfests in Andermatt der grösste Mitgliederevent darstellen. Am 7. August folgt eventuell Uri-Glarus Treffen, am 30. Oktober der Käsemarkt Muotathal.

Der Vorstand mit Martin Müller als Präsident stellt sich wieder für zwei Jahre zur Verfügung. Ruedi Müller tritt nach sechs Jahren aus dem Amt der Tanzleitung zurück, Marco Brand übernimmt seine Funktion mit Theres Zgraggen (bisher). Auch Tanzleiter-Stellvertreter André Bissig demissionierte, an seine Stelle tritt Hans Gisler mit Pia Imholz (bisher). Die Vertretung in der Trachtenkommission vertritt Agnes Gisler (bisher). Die Revisoren Toni Brand und Franz Imholz bleiben weiterhin im Amt.

Annika Imholz gewinnt den Jahresmeistertitel

Zur Jahresmeisterschaft zählten covid-bedingt die Jahre 2020 und 2021. Die Ausmarchung um den Jahresmeistertitel war dabei äusserst knapp. Annika Imholz gewann mit einem Punkt Vorsprung auf das Duo Pia Imholz und Sandro Imholz mit 52 Punkten vor Markus Gisler mit 51 Punkten.

Markus Gisler, Annika Imholz und Pia und Sandro Imholz (v.l.) holen sich an den Jahresmeisterschaften die Podestplätze. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 8. Januar 2022)

Die Versammelten genossen im Anschluss an die GV eine 30-minütige Präsentation von Vreni Herger und Monika Imholz, welche mit eindrücklichen Bildern die 30-jährige Trachtengruppe Spiringen repräsentierte.