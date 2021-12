Klaus-Tag Der Samichlaus hält Einzug im verschneiten Spiringen Mit selbstgebastelten «Liechtli» und vorbereiteten Versen haben über 50 Kinder den Samichlaus-Einzug zum Kreisschulhaus begleitet.

Über 50 Kinder von Spiringen und Unterschächen begleiteten den Samichlaus am Samichlaus-Einzug in Spiringen. Bild: Franz Imholz (Spiringen,

6. Dezember 2021)

Am vergangenen Montagabend 6. Dezember, ist der Samichlaus mit seinen zwei Schmutzlis und über 50 Kindern, begleitet von ihren Eltern und Verwandten, Gotten und Göttis vom Primarschulhaus, via Rösslistutz zum Kreisschulhaus eingezogen. Die kühle, windige und seit langem wieder einmal verschneite Landschaft bot ein Ambiente so richtig passend in die Vorweihnachtszeit.

Für die Organisation dieses Events zeichnete einmal mehr der Samariterverein Spiringen. Die Kindergärtner von Unterschächen und Spiringen zusammen mit den Unterschächner Erst- und Zweitklässlern präsentierten dem Samichlaus ihre selbstgebastelten «Liechtli».

Auch die Jugend Bläserformation war dabei

Im Aufgang zum Kreisschulhaus vor einer imposanten Zuschauerkulisse, trugen die Kinder spontan und mit viel Engagement ihre vorbereiteten Lieder und Verse dem Samichlaus vor. Speziellen Applaus erhielt das gemeinsame Lied zum Abschluss der Vorträge. Der hohe Gast lobte die gut vorgetragenen Lieder und Verse. Er ermunterte alle, weiterhin Gutes zu tun.

Die Kinder freuten sich über die selbstgebastelten «Liechtli». Bild: Franz Imholz (Spiringen,

6. Dezember 2021)

Die Jugend Bläserformation des Musikvereins Unterschächen umrahmte den Klaus-Einzug mit wunderschönen Melodien. Als Anerkennung durfte jedes Kind vom Samichlaus einen Klaussack in Empfang nehmen. Der von der Jubla betreute «Punschstand» konnte witterungsbedingt regen Absatz verzeichnen.