Spiringen Feuerwehr nimmt neues Einsatzfahrzeug in Betrieb Die Feuerwehr Spiringen hat ihr ältestes Fahrzeug nach 37 Dienstjahren ersetzt. Ende August konnte ein neuer Ford Ranger von den Verantwortlichen in Betrieb genommen werden.

Bei der Übergabe des neuen Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr Spiringen freuen sich (von links): Esther Herger (Gemeinderätin Spiringen), Kilian Lagnaz (Klausengarage), Stefan Loretz (Lorbis), Stefan Dahinden (Feuerwehrinspektor Uri) sowie Sepp Gisler, Stefan Herger, Sepp Herger und Ruedi Brand (Feuerwehr Spiringen). Bild: Ramona Odermatt (Spiringen, 29. August 2022)

Am Montag, 29. August, fand bei der Klausengarage in Spiringen die Übergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges statt. Die Gemeindeversammlung hat an der Frühlingsgemeinde 2021 dem Bruttokredit von 75'000 Franken für ein neues Feuerwehrfahrzeug zugestimmt. Das neue Fahrzeug hat fünf Plätze und kann somit als Mannschaftstransporter sowie auch als Zugfahrzeug eingesetzt werden.

Stefan Dahinden, Urner Feuerwehrinspektor, meinte bei der Fahrzeugübergabe: «Das neue Fahrzeug stellt für die Feuerwehr Spiringen einen Mehrwert im einsatztaktischen Bereich auf ihrem Gemeindegebiet dar.» Der Pick-up habe ein gutes Ladevolumen, die Geländegängigkeit in ihrem weitläufigen Erschliessungswegnetz Sonnenhalb sowie Schattenhalb sei existenziell. Die Seilwinde erschliesse wichtige Einsatzmöglichkeiten. Stefan Dahinden erklärte weiter, dass aus dem Feuerlöschfond ein Beitrag an das neue Fahrzeug zu erwarten sei.

Urner Firmen bei der Beschaffung beteiligt

Die Arbeitsgruppe «Neues Feuerwehrfahrzeug», bestehend aus Ruedi Brand (alt Kommandant), Josef Herger (Kommandant), Stefan Herger und Sepp Gisler (Vizekommandanten), hat die Evaluation des Fahrzeuges vorgenommen. Kilian Lagnaz von der Klausengarage bestellte das Fahrzeug und koordinierte den Fahrzeugumbau auf die feuerwehrtechnische Ausrüstung. Die technische Ausrüstung baute die Isenthaler Nutzfahrzeugtechnikfirma Lorbis ein. Somit konnten für die Beschaffung ausschliesslich Urner Firmen berücksichtigt werden.

Das neue Multifunktionsfahrzeug stellt für die Feuerwehr Spiringen einen grossen Mehrwert dar. Bild: Ramona Odermatt (Spiringen, 29. August 2022)

Die Feuerwehr Spiringen besitzt ein zweites Fahrzeug (Ford Ranger 2016), ein Dreiplätzer, der vorwiegend für den Atemschutz zum Einsatz kommt. Somit ist die Feuerwehr nun fahrzeugtechnisch wieder auf einem guten Stand.