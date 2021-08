Spiringen Im Ernstfall hilft jetzt auf dem Urnerboden auch «Flämmli» mit Die Feuerwehr Urnerboden kann seit Oktober 2020 das erste eigene Tanklöschfahrzeug einsetzen. Möglich gemacht hat dies eine Solothurner Gemeinde.

Wohl nur recht wenige Leute wissen, dass auf dem Urnerboden seit 1966 im Ernstfall eine dorfeigene Feuerwehr zum Einsatz gelangt. Und noch mehr ins Staunen gerät wohl jeder Nichtwissende, wenn er einen Blick ins 1995 eingeweihte Feuerwehrmagazin wirft, das an der Klausenstrasse – zwischen der Alpkäserei und dem ehemaligen Rossstall – liegt. Dort steht nämlich seit dem 17. Oktober 2020 auch das Tanklöschfahrzeug (TLF) mit dem Namen «Flämmli».

Eine Delegation der Feuerwehr von Nuglar-St.Pantaleon übergab das TLF an den Kommandanten der FW Urnerboden, Markus Walker (zweiter von links), und den Spirgner Gemeindepräsidenten Toni Arnold (siebter von links) sowie an die einheimischen Feuerwehrleute. Bild: PD (Urnerboden, 17. Oktober 2020)

Das 139 PS starke, 5,25 Meter lange, 2,3 Meter breite, 2,7 Meter hohe und rund 7,5 Tonnen schwere Fahrzeug der Marke Mercedes verfügt über ein 5-Gang-Getriebe mit Geländeuntersetzung und einem Allradantrieb. Ausgerüstet ist das feuerrote TLF mit einem Wassertank (1400 Liter), vier 20-Liter-Schaummittel-Bidons und zwei 12-Kilogramm-Pulverlöschern sowie mit einer Schiebeleiter (9,8 Meter), einem Lichtmast und einem Notstromaggregat. Eingesetzt werden können eine Zentrifugal-Hochdruckpumpe, zwei Druckstutzen und ein Schnellangriffshaspel mit 60 Meter Schlauch.

Leistungsfähigkeit enorm gestärkt

«Wir haben das TLF mit dem Namen ‹Flämmli› von der Gemeinde Nuglar-St.Pantaleon geschenkt erhalten», freut sich Markus Walker, der Kommandant der Feuerwehr Urnerboden. Die Solothurner haben ihr «Flämmli» im vergangenen Jahr durch ein neues und leistungsfähigeres TLF ersetzt. «Für uns stellt das ausgemusterte Fahrzeug eine enorme Aufwertung unserer Ausrüstung dar», betont Walker. «Es stärkt zudem unsere Leistungsfähigkeit bei Ersteinsätzen ganz enorm und trägt gleichzeitig sehr viel dazu bei, Schäden an Mensch und Tier oder Gebäuden in unserem Bergdorf im Ernstfall zu minimieren», bedankte sich der Kommandant anlässlich der offiziellen Übergabefeier bei den Behörden und Feuerwehrleuten aus dem Kanton Solothurn.

Die Feuerwehr Urnerboden zählt zurzeit sechs Frauen und elf Männer. «Die Übergabe des Fahrzeugs im Herbst 2020 war für uns ‹Beedäler› so etwas wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk», blickt Walker auf den historischen 17. Oktober 2020 zurück. «Erstmals in der über 50-jährigen Geschichte unserer Organisation können wir nun ein TLF einsetzen.» Bis im Herbst 2020 standen den einheimischen Feuerwehrleuten für ihre Proben und Einsätze nur ein Fahrzeug des Typs Toyota Hilux, eine Motorspritze, 600 Meter Druck- und 480 Meter Transportschläuche, eine Handschiebeleiter, ein Transportschlitten für das Pistenfahrzeug sowie verschiedenes Kleinmaterial zur Verfügung.

Die Gäste aus dem Kanton Solothurn zeigten den Mitgliedern der FW Urnerboden im Rahmen einer Erstausbildung die wichtigsten Handgriffe der «Flämmli»-Bedienung. Bild: PD (Urnerboden, 17. Oktober 2020)

Unterstützung kommt aus dem Glarnerland – aber das dauert

Bei Schadenereignissen auf dem Urnerboden wird jeweils auch die in Linthal stationierte Stützpunktfeuerwehr Grosstal Süd aufgeboten. Allerdings dauert es rund 30 Minuten, bis die Glarner Kollegen das Urner Bergdorf erreichen. «Das bedeutet, dass wir in der Anfangsphase eines Ernstfalleinsatzes immer auf uns allein gestellt und nicht zuletzt auch auf das schnelle Handeln der Feuerwehrfrauen angewiesen sind», weiss Walker aus Erfahrung.

Der Hauptgrund: Viele der Feuerwehrmänner, die ganzjährig auf dem Urnerboden wohnen, arbeiten tagsüber hauptsächlich irgendwo im Glarnerland und können kaum innert nützlicher Frist am Schadenort sein. «Deshalb müssen auch die ‹Beedäler› Frauen mit dem TLF fahren können. Die nachträglich eingebaute 40-km/h-Sperre ermöglicht respektive erlaubt dies», erläutert der Kommandant die geltende Regelung.

Solothurner übernehmen Erstausbildung

Die Feuerwehrleute auf dem Urnerboden konnten sich anlässlich der Übergabe von Mitgliedern der Feuerwehr Nuglar-St.Pantaleon einerseits über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Tanklöschfahrzeugs orientieren lassen. Anderseits wurden sie im Rahmen einer Erstausbildung unter der Leitung von Kommandant Adrian Hänggi und Fourier Petra Mangold fachmännisch in die wichtigsten Aspekte und Handgriffe der «Flämmli»-Bedienung eingeweiht, um von Anfang an über die nötigen Grundkenntnisse zu verfügen, die für das erfolgreiche Bekämpfen von Bränden entscheidend sein können.

«Bei unseren vier Frühlingsübungen haben wir nun die Abläufe intensiv trainiert und dadurch optimiert. Auch bei den beiden Herbstproben wird der Einsatz des TLF im Zentrum stehen», sagt Walker. Weiterhin werden aber auch kombinierte Lawinenübungen mit anderen Einsatzformationen zum Ausbildungsprogramm der Feuerwehr Urnerboden gehören.

Das «Flämmli» ist bei einem Flurbrand bereits zum Einsatz gekommen. Bild: PD (Urnerboden, 17. Oktober 2020)

Feuerwehr Urnerboden besteht seit 55 Jahren

Ein Brand in der oberen Spittelrüti am 30. Dezember 1965 dürfte ausschlaggebend gewesen sein für die am 1. Oktober 1966 vollzogene Gründung der Feuerwehr Urnerboden (siehe Box), die bereits seit Jahren diskutiert worden war. Die grössten Ernstfalleinsätze wurden bei einem Grossbrand im zum Hotel Tell gehörenden Massenlager im Rossstall (1975), bei einen Küchenbrand in einem Ferienhaus (1976), bei einem Lawinenunglück im Schniederbergtal (1977), bei einem Brand im Wängiswald (1985) sowie in einer Schreinerwerkstatt im Mättenwang (1985) bewältigt. Zu seinem ersten Ernstfalleinsatz auf dem Urnerboden kam das Tanklöschfahrzeug «Flämmli» bei einem Flurbrand im Gebiet unterer Wang am 19. Juni 2021.