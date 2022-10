Spiringen Jungschützen überraschen am Ausschiessen – das sind die Gewinner Dani Baumann und Markus Arnold gewinnen das Spirgner Ausschiessen. Die beiden gewinnen nicht zum ersten Mal.

Podestplatz Eroberer und Spezialpreisgewinner vereint. Hinten von links das Siegertrio des Ausschiessens mit Petra Furrer, Dani Baumann und Gilles Zgraggen. Unten von links Pia Kempf, René Müller, Markus Arnold, Urs Vetter, Marion Arnold und Ruedi Brand. Bild: Theo Imhof

Mit 77 Schützinnen und Schützen war das diesjährige Spirgner Ausschiessen sehr gut besucht, nicht weniger als 18 Jungschützinnen und Jungschützen waren dabei. Das Programm des Ausschiessens ist nach wie vor sehr beliebt und man genoss einmal mehr humorvolle Geselligkeit. Besonders beliebt ist das Ausschiessen oder Ehrengabenstich, denn hier kann auch der schlechteste Schütze auf den Gewinn eines Spezialpreises hoffen. Das selbst gezogene Los bestimmt, ob man einen Ehrengeber, eine Naturalgabe oder eben einen Spezialpreis gewinnt. Die beliebten Spezialpreise sicherten sich dieses Jahr Marion Arnold (Käse), Ruedi Brand (Goldpreis) und Pia Kempf (Früchtekorb).

Dani Baumann und Markus Arnold gewinnen erneut

Am Ausschiessen werden zwei Schüsse auf die Hunderterscheibe gefordert, das Total der beiden Schüsse kommt in die Wertung. Mit 193 (98/95) Punkten ging der Sieg an Präsident Dani Baumann. Weil er in den letzten zwölf Jahren gleich vier Podestplätze eroberte, erstaunte der erneute Sieg seit 2006 eher wenig. Aber auch Dani Baumann weiss, dass es zum Sieg in Spiringen auch das Quäntchen Glück braucht. Vielmehr erstaunte der zweite Platz von Petra Furrer aus Erstfeld. Sie erreichte ausgezeichnete 191 Punkte. Auch der dritte Rang des 18-jährigen Jungschützen Gilles Zgraggen überraschte, er schoss 188 Punkte. Das gute Abschneiden der insgesamt 25 Damen untermauerte Edith Arnold auf dem guten vierten Rang mit 187 Punkten.

Auch Schafstichsieger Markus Arnold weiss, wie man sich fühlt, zuoberst auf dem Treppchen zu stehen. Er gewann nach 2016 zum zweiten Mal. Im Schafstich können bis maximal drei Passen à je sechs Schuss auf die Hunderterscheibe geschossen werden. Nach dem Schiessen würfelt die Schützin oder der Schütze, welche der sechs Schüsse in die Wertung genommen wird. Der beste Schuss zählt, bei Punktgleichheit zählen die besseren Tiefschüsse der gewerteten Passe. Somit braucht es nicht nur gute Schüsse, sondern auch etwas Glück beim Würfeln, um den besten Schuss in die Wertung zu bringen. Dieses Glück bescherte Markus Arnold einen 99er, der zweitplatzierte René Müller musste sich mit einem Punkt Rückstand auf Platz zwei knapp geschlagen geben.

Die besten Damenergebnisse lieferten Dori Gisler auf Rang sieben und Rita Bissig auf Rang neun, das beste Jungschützenresultat gelang Silvan Gisler auf Rang acht. Im Schafstich konnten 56 Teilnehmer registriert werden.

Auszug aus den Ranglisten Ausschiessen 2022

Ausschiessen: 1. Dani Baumann, 193 Punkte; 2. Petra Furrer, 191; 3. Gilles Zgraggen, 187; 4. Edith Arnold, 187; 5. Heiri Arnold, 185; 6. Kari Arnold, 185; 7. Stini Gisler, 183; 8. Toni Mattli, 183; 9. Josef Arnold, 183; 10. Heidi Bissig, 182; 11. Alexandra Imhof, 181; 12. Tony Arnold, 181; 13. René Müller, 180.

Schafstich: 1. Markus Arnold, 99 Punkte; 2. René Müller, 98; 3. Urs Vetter 97/Tiefschuss 99; 4. Kilian Imholz, 97/95; 5. Tony Arnold, 97/93; 6. Hans Arnold, 97/90: 7. Dori Gisler, 96/94; 8. Silvan Gisler, 96/93; 9. Rita Bissig, 96/91; 10. Walti Kempf, 95/95; 11. Dani Baumann, 95/94; 12. Theo Imhof, 95/88.