Spiringen Motorradfahrerin nach Vollbremsung wegen Kuh im Spital Am Samstag stürzte eine Töfffahrerin auf der Klausenstrasse, weil eine Kuh auf die Strasse querte. Die Motorradfahrerin verletzte sich dabei erheblich.

Der Unfall hat sich am Samstag gegen 14.30 Uhr in Spiringen ereignet. Eine Motorradfahrerin war vom Klausenpass in Richtung Linthal unterwegs, als im Bereich Riedrüti eine Kuh von links auf die Klausenstrasse lief. Die 48-jährige Frau leitete eine Vollbremsung ein, verlor die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte, wie die Kantonspolizei Uri mitteilte. Beim Sturz zog sich die Lenkerin erhebliche Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Zentrumsspital.

Die Kuh und das Motorrad sind nicht kollidiert. Wie die Polizei mitteilt, besteht im Gebiet Riedrüti ein offener Weidegang, wodurch die Kuh auf die Strasse gelangte. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 3'000 Franken. Im Eisatz standen er Rettungsdienst Glarus, die Kantonspolizei Glarus sowie die Kantonspolizei Uri.

Bereits am letzten Samstag war ein Motorradfahrer mit einer Kuh auf der Fahrbahn vor der Siedlung Urnerboden zusammengeprallt. Der 61-Jährige zog sich dabei lebensbedrochliche Verletzungen zu. (spe)