Spiringen Präventionskampagne «Super Biker» informiert Töfffahrer auf dem Klausenpass Die Kantonspolizeien Uri und Glarus sensibilisieren am 19. Juni mit einer Aktion Motorradfahrer auf dem Klausenpass und geben auch Tipps und Tricks ab.

(pd/RIN) Auf dem Urnerboden an der Klausenstrasse findet am Samstag, 19. Juni, bei guter Witterung die Aktion «Super Biker» statt. Diese ist eine Präventionskampagne der Kantonspolizeien Glarus und Uri, in Zusammenarbeit mit dem Amt für Strassen- und Schiffsverkehr des Kantons Glarus und dem Ziel, die Zahl der Motorradunfälle zu senken. Vertreter beider Polizeikorps werden anwesend sein, um die motorradbegeisterten Personen zu empfangen, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. Es werden Fragen rund ums Motorrad, zur Verkehrssicherheit und Unfallprävention beantwortet. Der Experte des Strassenverkehrsamtes kann zudem technischen Fragen auf den Grund gehen.

Bereits m vergangenen Jahr lockte die Aktion töffbegeisterte Leute an. Bild: PD

Die zahlreichen Alpenpässe und Bergstrassen sind ein Genuss für jeden Motorradfahrer. Die Präventionskampagne zur Verhinderung von Unfällen soll dazu beitragen, dass alle Zweiradfahrer nach ihren Ausflügen wieder wohlbehalten zu Hause ankommen. Wie schon die vergangenen Jahre sind zwischen Mai und Oktober als äusseres Zeichen der Kampagne Plakate entlang beliebter Motorradstrecken angebracht. Im Zentrum der Präventionsarbeit stehen koordinierte Aktionen, bei denen mit den Zweiradfahrern das Gespräch gesucht wird und Broschüren mit nützlichen Tipps zur Unfallverhütung abgegeben werden.

Die Kantonspolizeien Uri und Glarus wünschen allen Zweiradfahrenden schöne und unfallfreie Ausfahrten und hoffen auf gegenseitige Rücksichtnahme aller Verkehrsteilnehmenden.