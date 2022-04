Spiringen Sieben Kinder feiern Erstkommunion Den Festgottesdienst haben die sieben Zweitklässler massgeblich selbst gestaltet.

Am Sonntag sind die sieben Spirgner Erstkommunikanten bei trockenem, leicht föhnigem Wetter mit Pfarrer Joseph Athirampuzhayil, Katechetin Jeanette Aschwanden und den Ministranten mit Kreuz und Fähnchen vom Primarschulhaus über die Kirchgasse in die Pfarrkirche Spiringen eingezogen. Begleitet von «Gottä und Getti», Eltern, Geschwistern, Freunden, Bekannten und dem Pfarreivolk durften sie zum ersten Mal den Leib Christi empfangen.

Die sieben Erstkommunikanten ziehen in die Kirche ein. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 24. April 2022)

Die Katechetin Jeanette Aschwanden hat die Kinder Anita Herger, Ivo Herger, Lukas Herger, Ben Imhof, Lina Müller und Ron Müller in liebevoller Hingabe mit dem Thema «Jesus ist der gute Hirte» auf diesen grossen Tag vorbereitet. Die Lehrpersonen der zweiten Klasse haben die Liedauswahl getroffen und mit den Kindern eingeübt.

Die Zweitklässler blicken zusammen mit Pfarrer Joseph Athirampuzhayil, Katechetin Jeanette Aschwanden und den Ministranten auf einen schönen Weissen Sonntag zurück. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 24. April 2022)

Akkordeonspiel rundete Feier ab

Den Festgottesdienst haben die sieben Zweitklässler massgeblich selbst gestaltet. So haben die Kommunionkinder die Begrüssung, die Fürbitten und die Dankesworte selbst vorgetragen. Pfarrer Athirampuzhayil begab sich zu den Kindern in der vordersten Bank und vertiefte mit ihnen das Thema der Erstkommunion. Besonders freuten sie sich, den Gottesdienst mit fünf wunderbar vorgetragenen Liedern am Akkordeon, begleitet von Musiklehrerin Pia Rubi, massgeblich musikalisch zu gestalten. Den feierlichen Charakter der Erstkommunionfeier rundete Musiklehrerin Pia Rubi mit ihrem Spiel auf dem Akkordeon ab.

Weisser Sonntag Spiringen 2022. Bild: Franz Imholz (Spiringen, 24. April 2022)

Mit dem anschliessenden Apéro auf dem Kreisschulhausplatz, serviert von der FMG Spiringen und begleitet von den schmissigen Klängen des Musikvereins Unterschächen, wurde der kirchliche Teil des Weissensonntags 2022 abgeschlossen. (Fis)