Spiringen Spirgner Sagen von 1972: Sogar drei Bundesräte bedankten sich damals Vor 50 Jahren erstellten Schulkinder mit ihrem Lehrer Otto Odermatt ein Sagenbuch über Spiringen. Zum Jubiläumsabend lässt der damalige Lehrer die Sagen wieder aufleben.

Lothar Imhof, Otto Odermatt und Alois Imhof (von rechts) mit dem 50-jährigen Sagenbuch aus Spiringen. Bild: Christoph Näpflin (Spiringen, 11. Oktober 2022)

Vor 50 Jahren haben die damaligen Primarschülerinnen und -schüler von Spiringen mit ihrem Lehrer Otto Odermatt die Sagen aus Spiringen gesammelt und ein eigenes Buch herausgegeben. Das Buch wurde sogar im Schweizer Fernsehen vorgestellt und die damaligen Bundesräte Hans-Peter Tschudi, Roger Bonvin und Rudolf Gnägi gratulierten mit persönlichen Briefen zur Sagensammlung.

Das Sagenbuch haben die damaligen Schüler mit eigenen Zeichnungen geschmückt und so den Sagen eine persönliche Note verliehen. «Wir haben je ein Exemplar dem Bundesrat und dem Urner Regierungsrat zugestellt. Von beiden Seiten haben wir einen Brief voller Lob sowie eine finanzielle Unterstützung für das Sagenbuch erhalten», erinnert sich der damalige Schüler Lothar Imhof. Bundesrat Hans-Peter Tschudi liess im Namen des Bundesrates den beachtlichen Betrag von 100 Franken an die Schüler überweisen mit dem Vermerk, dass daraus für den Unterricht nützliche Geräte gekauft werden können. Im Namen der Urner Regierung gratulierte dazumal Regierungsrat Hermann Sigrist mit dem Vermerk, dass das Buch eine grosse Freude sei und direkt ins Schwarze getroffen habe. Das Geld dazu brachte vor 50 Jahren noch der Postbote aus dem Urner Ratshaus nach Spiringen.

Jubiläumsabend geplant

Lothar Imhof und Margrith Truttmann zeigen vor 50 Jahren im Schulzimmer voller Stolz die Briefe von Bundesrat Hans-Peter Tschudi und Rudolf Gnägi zur Sagensammlung. Bild: PD

Am 5. November 2022 treffen sich die damaligen Schülerinnen und Schüler mit ihrem ehemaligen Lehrer Otto Odermatt in Spiringen. Um 16 Uhr liesst dieser in der Pfarrkirche von Spiringen aus dem 50-jährigen Sagenbuch vor. Er wird dabei musikalische begleitet. Dieser Anlass ist öffentlich, alle Interessierten sind eingeladen, der Lesung beizuwohnen und sich die spannenden Geschichten und Erzählungen anzuhören.